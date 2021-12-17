В Тюменской области иностранцам запретили работать в такси

Власти Тюменской области запретили иностранцам работать в общественном транспорте и такси. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Запрет также распространяется на грузовые перевозки.
«Установить на 2022 год запрет на привлечение иностранных граждан хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении; легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем; автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам», — сообщается в документе, опубликованном она официальном интернет-портале правовой информации. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Запрет распространяется на мигрантов, которые работают в России по патенту. Предприятиям дали время до 1 марта 2022 года, чтобы они привели численность иностранных работников в соответствие с постановлением губернатора.
Ранее аналогичное постановление подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Помимо такси, югорским мигрантам запретили работать на производстве детского и диетического питания, в розничных магазинах и в сфере образования.
Власти Тюменской области запретили иностранцам работать в общественном транспорте и такси. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Запрет также распространяется на грузовые перевозки. «Установить на 2022 год запрет на привлечение иностранных граждан хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении; легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем; автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам», — сообщается в документе, опубликованном она официальном интернет-портале правовой информации. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. Запрет распространяется на мигрантов, которые работают в России по патенту. Предприятиям дали время до 1 марта 2022 года, чтобы они привели численность иностранных работников в соответствие с постановлением губернатора. Ранее аналогичное постановление подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Помимо такси, югорским мигрантам запретили работать на производстве детского и диетического питания, в розничных магазинах и в сфере образования.