17 декабря 2021

В Тюменской области иностранцам запретили работать в такси

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Екатеринбург во время режима самоизоляции по COVID-19, такси, эпидемия, яндекс такси, виды екатеринбурга, убер
К 1 марта 2022 года тюменские предприятия должны сократить число водителей-мигрантов Фото:

Власти Тюменской области запретили иностранцам работать в общественном транспорте и такси. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Запрет также распространяется на грузовые перевозки.

«Установить на 2022 год запрет на привлечение иностранных граждан хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении; легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем; автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам», — сообщается в документе, опубликованном она официальном интернет-портале правовой информации. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Запрет распространяется на мигрантов, которые работают в России по патенту. Предприятиям дали время до 1 марта 2022 года, чтобы они привели численность иностранных работников в соответствие с постановлением губернатора.

Ранее аналогичное постановление подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Помимо такси, югорским мигрантам запретили работать на производстве детского и диетического питания, в розничных магазинах и в сфере образования.

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Власти Тюменской области запретили иностранцам работать в общественном транспорте и такси. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Запрет также распространяется на грузовые перевозки. «Установить на 2022 год запрет на привлечение иностранных граждан хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении; легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем; автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам», — сообщается в документе, опубликованном она официальном интернет-портале правовой информации. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. Запрет распространяется на мигрантов, которые работают в России по патенту. Предприятиям дали время до 1 марта 2022 года, чтобы они привели численность иностранных работников в соответствие с постановлением губернатора. Ранее аналогичное постановление подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Помимо такси, югорским мигрантам запретили работать на производстве детского и диетического питания, в розничных магазинах и в сфере образования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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