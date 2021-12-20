Тюменские депутаты придумали, как трудоустроить осужденных

Компаниям, использующих труд осужденных, могут отменить налог на имущество Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Тюменской облдумы предложили отменить налог на имущество для предприятий, которые используют труд приговоренных к принудительным работам. Об этом URA.RU рассказал замглавы фракции ЛДПР в региональном парламенте, председатель экспертного совета при фракции Иван Вершинин. По мнению авторов проекта, инициатива поможет в трудоустройстве осужденных.

«С 1 января 2020 года организациями, использующими труд осужденных к принудительным работам, могут создаваться участки исправительных центров. Предлагается в 2022 году установить ставку налога на имущество организаций в размере 0% таким организациям — в отношении имущества, используемого для осуществления деятельности по созданию и функционированию участка исправительного центра», — говорится в пояснительной записке к законопроекту (имеется в распоряжении редакции).

Согласно документу, в Тюменской области сейчас создан только один исправительный участок на 53 человека на базе ООО «ТК ТюменьАгро» — что не покрывает всех потребностей региона. По мнению авторов законопроекта, изменения позволят создать на предприятиях сеть производственных участков, на которых будут трудиться осужденные.

«В среде осужденных есть потребность в работе, получении дохода и дополнительных профессиональных навыков. Чтобы по освобождению не выпасть из социума. Но УФСИН сложно создавать рабочие месте, вкладываться в оборудование. Это недешево», — объяснил необходимость инициативы Вершинин в разговоре с URA.RU.

Кроме того, депутаты отмечают, что создание участков исправительных центров при предприятиях гарантирует трудоустройство осужденных, что дает возможность возмещения материального ущерба от совершенного преступления за счет получаемой заработной платы. Законопроект получил ободрение УФСИН и будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний бюджетного комитета облдумы.