20 декабря 2021

Губернатор Моор рассказал о минировании школ Тюмени. «Пришли анонимные письма»

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, моор александр, портрет
Александр Моор подтвердил факт анонимных сообщений о минировании тюменских школ Фото:

Эвакуация школ, прошедшая 21 декабря в Тюмени, связана с сообщениями о минировании образовательных учреждений. Об этом во время своего прямого эфира заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«К большому сожалению, до сих пор есть, скажем мягко, „шутники“, которые распространяют такие сообщения. Уверен, что сигналы все ложные. Но есть определенные регламенты, в которых четко прописано, как реагировать: эвакуировать всех, как сегодня и действовали руководители школ, в которые пришли анонимные письма», — заявил глава Тюменской области Александр Моор.

Он добавил, что сейчас силовики работают над тем, чтобы установить личности злоумышленников. Ранее агентство писало, что непосредственно в школах версии эвакуации детей значительно разнились.

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Эвакуация школ, прошедшая 21 декабря в Тюмени, связана с сообщениями о минировании образовательных учреждений. Об этом во время своего прямого эфира заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. «К большому сожалению, до сих пор есть, скажем мягко, „шутники“, которые распространяют такие сообщения. Уверен, что сигналы все ложные. Но есть определенные регламенты, в которых четко прописано, как реагировать: эвакуировать всех, как сегодня и действовали руководители школ, в которые пришли анонимные письма», — заявил глава Тюменской области Александр Моор. Он добавил, что сейчас силовики работают над тем, чтобы установить личности злоумышленников. Ранее агентство писало, что непосредственно в школах версии эвакуации детей значительно разнились.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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