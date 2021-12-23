Пожар на ТЭЦ грозит оставить жителей Бурятии без отопления в -30

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Пожар на заводе
Власти Улан-Удэ открыли «горячую линию» из-за аварии на ТЭЦ-1 Фото:

В Улан-Удэ (Республики Бурятия) на ТЭЦ-1 произошла авария, из-за которой жители рискуют остаться без отопления в 30-градусные морозы. Местные власти готовят пункты временного размещения. Мэр города Игорь Шутенков заявил, что пока теплотрассы работают с ограничениями.

«Затронуло в основном Железнодорожный район, кроме Загорска, там свои котельные работают, и центральную часть Советского района. В настоящий момент определяются пункты временного размещения — под отключение попадают около 1000 домов», — приводят слова Шутенкова в instagram-аккаунте правительства Бурятии.

Возгорание в кабельном отсеке произошло на площади 60 квадратных метров, в ходе происшествия никто не пострадал. Из-за аварии власти ввели режим ЧС республиканского уровня, работа детских садов и школ приостановлена.

Согласно данным гидрометцентра, 23—24 декабря в Улан-Удэ без температура ночью -31,-33, днем -22,-24. В настоящий момент -32 градуса, холодная погода сохранится в ближайшие дни.

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В Улан-Удэ (Республики Бурятия) на ТЭЦ-1 произошла авария, из-за которой жители рискуют остаться без отопления в 30-градусные морозы. Местные власти готовят пункты временного размещения. Мэр города Игорь Шутенков заявил, что пока теплотрассы работают с ограничениями. «Затронуло в основном Железнодорожный район, кроме Загорска, там свои котельные работают, и центральную часть Советского района. В настоящий момент определяются пункты временного размещения — под отключение попадают около 1000 домов», — приводят слова Шутенкова в instagram-аккаунте правительства Бурятии. Возгорание в кабельном отсеке произошло на площади 60 квадратных метров, в ходе происшествия никто не пострадал. Из-за аварии власти ввели режим ЧС республиканского уровня, работа детских садов и школ приостановлена. Согласно данным гидрометцентра, 23—24 декабря в Улан-Удэ без температура ночью -31,-33, днем -22,-24. В настоящий момент -32 градуса, холодная погода сохранится в ближайшие дни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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