Сергей Шнуров планирует посетить Ямал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» и генпродюсер RTVI Сергей Шнуров пообещал приехать в ЯНАО. Об этом он сообщил на пресс-конференции Владимира Путина.

«Я не был [в ЯНАО], но обязательно слетаю. Я соберусь и буду на Ямале. Ямал, жди меня», — сообщил Шнуров каналу «Ямал-Медиа». Также музыкант добавил, что регион у него ассоциируется с нефтью, газом, людьми и медведями.

Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Шнуров является востребованным артистом, которого зовут выступать на новогодних концертах. Однако часовой беспрерывный концерт от звезды шоу-бизнеса обойдется в 15 миллионов рублей. Это дороже, чем выступления Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Моргенштерна.