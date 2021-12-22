22 декабря 2021
21 декабря 2021

Сергей Шнуров пообещал приехать в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, шнуров сергей
Сергей Шнуров планирует посетить Ямал Фото:

Лидер группы «Ленинград» и генпродюсер RTVI Сергей Шнуров пообещал приехать в ЯНАО. Об этом он сообщил на пресс-конференции Владимира Путина.

«Я не был [в ЯНАО], но обязательно слетаю. Я соберусь и буду на Ямале. Ямал, жди меня», — сообщил Шнуров каналу «Ямал-Медиа». Также музыкант добавил, что регион у него ассоциируется с нефтью, газом, людьми и медведями.

Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Шнуров является востребованным артистом, которого зовут выступать на новогодних концертах. Однако часовой беспрерывный концерт от звезды шоу-бизнеса обойдется в 15 миллионов рублей. Это дороже, чем выступления Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Моргенштерна.

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Лидер группы «Ленинград» и генпродюсер RTVI Сергей Шнуров пообещал приехать в ЯНАО. Об этом он сообщил на пресс-конференции Владимира Путина. «Я не был [в ЯНАО], но обязательно слетаю. Я соберусь и буду на Ямале. Ямал, жди меня», — сообщил Шнуров каналу «Ямал-Медиа». Также музыкант добавил, что регион у него ассоциируется с нефтью, газом, людьми и медведями. Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Шнуров является востребованным артистом, которого зовут выступать на новогодних концертах. Однако часовой беспрерывный концерт от звезды шоу-бизнеса обойдется в 15 миллионов рублей. Это дороже, чем выступления Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Моргенштерна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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