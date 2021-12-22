В больнице ЯНАО не принимают пациента с астмой

Мужчина месяц мучается от обострения астмы (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) месяц мучается с астмой и не может попасть на прием к врачу. Как сообщает сестра больного Мэри Кузнецова в соцсети «ВКонтакте», лечение, которое мужчине назначили ранее, не помогает, а в больнице раньше четвертого января не принимают.

«Хочу выразить свое возмущение! У брата астма, сейчас обострение. По ночам просыпается от удушья. На улицу выйти не может, сразу плохо. Болеет уже месяц. Вызывали врача на дом, потом сам ходил на прием. Назначили уколы. Не помогли. Сегодня опять вызвал врача. Приехал фельдшер. Опять взяли мазок (в третий раз за месяц). Дали листок с теми же назначениями, что и в прошлый раз. И сказали, что на прием раньше четвертого января не попасть. А если он задохнется до четвертого числа, ну что ж. Что делать?» — написала Мэри Кузнецова в группе «ГОРОРО».

В Новоуренгойской ЦГБ пообещали разобраться в ситуации и запросили у женщины данные брата. В департаменте здравоохранения ЯНАО агентству сообщили, что взяли ситуацию на контроль: «Ситуацию сразу же взял на контроль департамент здравоохранения ЯНАО. Мы запросили данные о пациенте, чтобы детально разобраться в ситуации, но информация на текущий момент получена не была».

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги пациент с открытым переломом ждал врача до утра. Мужчина кричал от боли, однако скорую помощь в больнице ему не оказали.

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