В соцсетях обсуждают шансы Путина стать следующим президентом РФ

Россияне в соцсетях активно обсуждают вероятность переизбрания нынешнего президента России Владимира Путина на новый срок в 2024 году. Ранее источники РБК сообщили, что в Кремле началась подготовка к президентским выборам 2024 года.
«Речь идет о возможной кампании действующего президента Владимира Путина. Иных вариантов на данный момент нет», — сообщали источники.
В соцсетях россияне заявляют, что в случае отставки Путина страна впадет в большой экономический кризис. А некоторые заявляют, что альтернатив российскому лидеру нет.
Многие россияне выражают надежду на переизбрание Путина на новый срок…
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…и желают президенту здоровья
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Кто-то заявляет, что в случае ухода Путина с поста президента в России начнется революция
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Многие утверждают, что альтернатив Путину среди кандидатов нет
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Россияне считают, что в стране начнется кризис после ухода Путина
Twitter
Многие ссылаются на большой опыт президента в управлении страной
Россияне в соцсетях активно обсуждают вероятность переизбрания нынешнего президента России Владимира Путина на новый срок в 2024 году. Ранее источники РБК сообщили, что в Кремле началась подготовка к президентским выборам 2024 года. «Речь идет о возможной кампании действующего президента Владимира Путина. Иных вариантов на данный момент нет», — сообщали источники. В соцсетях россияне заявляют, что в случае отставки Путина страна впадет в большой экономический кризис. А некоторые заявляют, что альтернатив российскому лидеру нет.