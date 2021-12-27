В соцсетях обсуждают шансы Путина стать следующим президентом РФ

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин пока не принял решение об участии в следующей президентской кампании Фото:

Россияне в соцсетях активно обсуждают вероятность переизбрания нынешнего президента России Владимира Путина на новый срок в 2024 году. Ранее источники РБК сообщили, что в Кремле началась подготовка к президентским выборам 2024 года.

«Речь идет о возможной кампании действующего президента Владимира Путина. Иных вариантов на данный момент нет», — сообщали источники.

В соцсетях россияне заявляют, что в случае отставки Путина страна впадет в большой экономический кризис. А некоторые заявляют, что альтернатив российскому лидеру нет.

Многие россияне выражают надежду на переизбрание Путина на новый срок…
…и желают президенту здоровья
Кто-то заявляет, что в случае ухода Путина с поста президента в России начнется революция
Многие утверждают, что альтернатив Путину среди кандидатов нет
Россияне считают, что в стране начнется кризис после ухода Путина
Многие ссылаются на большой опыт президента в управлении страной
И задаются довольно интересным вопросом…

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Россияне в соцсетях активно обсуждают вероятность переизбрания нынешнего президента России Владимира Путина на новый срок в 2024 году. Ранее источники РБК сообщили, что в Кремле началась подготовка к президентским выборам 2024 года. «Речь идет о возможной кампании действующего президента Владимира Путина. Иных вариантов на данный момент нет», — сообщали источники. В соцсетях россияне заявляют, что в случае отставки Путина страна впадет в большой экономический кризис. А некоторые заявляют, что альтернатив российскому лидеру нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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