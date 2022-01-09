09 января 2022
08 января 2022
06 января 2022
05 января 2022
04 января 2022
03 января 2022
02 января 2022

Тюменским чиновникам хотят дать новые полномочия по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка Росгвардией и МОБом соблюдения санитарных мер. Екатеринбург, масочный режим, covid19, covid free, проверка qr-кода, проверка куаркода, проверка масочного режима, антиковидные меры
Сотрудники департаментов смогут выписывать штрафы, к примеру, за отсутствие маски в общественном месте Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Сотрудникам департаментов гражданской защиты и потребительского рынка правительства Тюменской области хотят дать право выписывать гражданам штрафы за отсутствие масок и другие нарушения, связанные с коронавирусными ограничениями. Проект соответствующего постановления размещен на портале для обсуждения проектов и действующих нормативных актов.

«Установить, что протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ, в Тюменской области вправе составлять должностные лица департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области. Также определяется перечень должностных лиц», — говорится в проекте постановления губернатора Тюменской области.

Статья 20.6.1 предусматривает наказание за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. В настоящее время под это определение подпадает и режим повышенной готовности, до 1 марта установленный в Тюменской области из-за коронавируса.

По статье, о которой говорится в постановлении, штрафовать можно как физлиц, так и предпринимателей. К примеру, за отсутствие масок в общественных местах, или несоблюдение других санитарных правил. При этом для граждан штраф составит от одной до тридцати тысяч рублей, а для ИП и юрлиц — до 50 или 300 тысяч рублей соответственно.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудникам департаментов гражданской защиты и потребительского рынка правительства Тюменской области хотят дать право выписывать гражданам штрафы за отсутствие масок и другие нарушения, связанные с коронавирусными ограничениями. Проект соответствующего постановления размещен на портале для обсуждения проектов и действующих нормативных актов. «Установить, что протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ, в Тюменской области вправе составлять должностные лица департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области. Также определяется перечень должностных лиц», — говорится в проекте постановления губернатора Тюменской области. Статья 20.6.1 предусматривает наказание за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. В настоящее время под это определение подпадает и режим повышенной готовности, до 1 марта установленный в Тюменской области из-за коронавируса. По статье, о которой говорится в постановлении, штрафовать можно как физлиц, так и предпринимателей. К примеру, за отсутствие масок в общественных местах, или несоблюдение других санитарных правил. При этом для граждан штраф составит от одной до тридцати тысяч рублей, а для ИП и юрлиц — до 50 или 300 тысяч рублей соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...