Тюменским чиновникам хотят дать новые полномочия по коронавирусу

Сотрудники департаментов смогут выписывать штрафы, к примеру, за отсутствие маски в общественном месте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудникам департаментов гражданской защиты и потребительского рынка правительства Тюменской области хотят дать право выписывать гражданам штрафы за отсутствие масок и другие нарушения, связанные с коронавирусными ограничениями. Проект соответствующего постановления размещен на портале для обсуждения проектов и действующих нормативных актов.

«Установить, что протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ, в Тюменской области вправе составлять должностные лица департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области. Также определяется перечень должностных лиц», — говорится в проекте постановления губернатора Тюменской области.

Статья 20.6.1 предусматривает наказание за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. В настоящее время под это определение подпадает и режим повышенной готовности, до 1 марта установленный в Тюменской области из-за коронавируса.

По статье, о которой говорится в постановлении, штрафовать можно как физлиц, так и предпринимателей. К примеру, за отсутствие масок в общественных местах, или несоблюдение других санитарных правил. При этом для граждан штраф составит от одной до тридцати тысяч рублей, а для ИП и юрлиц — до 50 или 300 тысяч рублей соответственно.

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