Тюменцы выйдут на митинг против QR-кодов

На митинг тюменцев зовут коммунисты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Тюменское отделение Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) совместно с КПРФ проведет митинг против введения QR-кодов и роста цен. Об этом сообщает пресс-центр обкома РКРП. Мероприятие намечено на 16 января.

«Проведение митинга в этом месте не требует согласования с властями, так как сквер губернатор объявил гайд-парком. Так что смело приходите и выразите свое отношение», — говорится в сообщении РКРП.

Ранее агентство писало, что мэрия Тюмени действительно не требует согласования акции в гайд-парке. Однако в Тюменской области до 1 марта из-за пандемии коронавируса действует режим повышенной готовности, который, в частности, запрещает мероприятия с численностью участников свыше 50. Нарушителям грозит административная ответственность.

Система QR-кодов была введена в Тюменской области с 8 ноября — без подтверждения вакцинации нельзя попасть в ТРЦ, учреждения культуры и спорта. Но затем власти отменили ее, и для посещения ночных клубов, салонов красоты, баз отдыха, торговых центров, гипермаркетов и общепита QR-коды, справки о медотводе или ПЦР-тесты могут понадобиться с 20 января.

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