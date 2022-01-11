11 января 2022
10 января 2022

В Тюмени жертвой смертельного ДТП стал 23-летний парень. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиру, погибшему в ДТП, было всего 23 года Фото:

Молодой тюменец погиб в ДТП, произошедшем 11 января на перекрестке улиц Дружбы и Ветеранов Труда. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области. Парню было 23 года

«11 января, в девятом часу вечера, на перекрестке улиц Дружбы и Ветеранов Труда произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 23-летний пассажир „Лады“. Предварительно, при перестроении водитель авто не уступил дорогу „Ниссану“. Отечественную машину отбросило на встречную полосу, где она врезалась в автомобиль „Хавал“», — рассказали URA.RU в УГИБДД по Тюменской области.

За рулем «Лады» находился 23-летний водитель, он ранен, но госпитализация не понадобилась. Водитель Haval получил тяжелую травму ноги, сейчас 52-летний мужчина в больнице. Все участники аварии были трезвы.

Ранее URA.RU писало, что 11 января на пересечении окружной дороги и улицы Теплотехников насмерть сбили неизвестную женщину-пешехода. В настоящее время ее личность установлена: жертвой оказалась 39-летняя жительница Ялуторовска.

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Молодой тюменец погиб в ДТП, произошедшем 11 января на перекрестке улиц Дружбы и Ветеранов Труда. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области. Парню было 23 года «11 января, в девятом часу вечера, на перекрестке улиц Дружбы и Ветеранов Труда произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 23-летний пассажир „Лады“. Предварительно, при перестроении водитель авто не уступил дорогу „Ниссану“. Отечественную машину отбросило на встречную полосу, где она врезалась в автомобиль „Хавал“», — рассказали URA.RU в УГИБДД по Тюменской области. За рулем «Лады» находился 23-летний водитель, он ранен, но госпитализация не понадобилась. Водитель Haval получил тяжелую травму ноги, сейчас 52-летний мужчина в больнице. Все участники аварии были трезвы. Ранее URA.RU писало, что 11 января на пересечении окружной дороги и улицы Теплотехников насмерть сбили неизвестную женщину-пешехода. В настоящее время ее личность установлена: жертвой оказалась 39-летняя жительница Ялуторовска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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