Пассажиру, погибшему в ДТП, было всего 23 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Молодой тюменец погиб в ДТП, произошедшем 11 января на перекрестке улиц Дружбы и Ветеранов Труда. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области. Парню было 23 года

«11 января, в девятом часу вечера, на перекрестке улиц Дружбы и Ветеранов Труда произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 23-летний пассажир „Лады“. Предварительно, при перестроении водитель авто не уступил дорогу „Ниссану“. Отечественную машину отбросило на встречную полосу, где она врезалась в автомобиль „Хавал“», — рассказали URA.RU в УГИБДД по Тюменской области.

За рулем «Лады» находился 23-летний водитель, он ранен, но госпитализация не понадобилась. Водитель Haval получил тяжелую травму ноги, сейчас 52-летний мужчина в больнице. Все участники аварии были трезвы.

Ранее URA.RU писало, что 11 января на пересечении окружной дороги и улицы Теплотехников насмерть сбили неизвестную женщину-пешехода. В настоящее время ее личность установлена: жертвой оказалась 39-летняя жительница Ялуторовска.

Фото: пресс-служба УГИБДД региона

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