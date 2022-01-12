Тюменцы боятся не дожить до расселения из аварийного дома. Им сказали ждать до 2031 года

13 января 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

В доме проживает две соседки с инвалидностью возрастом 65 и 80 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Две пожилые жительницы Тюмени 65 и 80 лет с третьей группой инвалидности опасаются, что не смогут дожить до расселения собственного аварийного дома, которое произойдет до 1 января 2031 года. Об этом URA.RU рассказала одна из тюменок, проживающих там, Татьяна Харина. Она уточнила, что уже сегодня дом полностью промерз. При этом, там нет канализации, водоснабжения и отопления. «Мы живем на Магаданской, 2. Это старый дом — времянка 50-х годов постройки. Изначально его вообще не было на карте города. Нам пришлось потратить немало времени, чтобы сначала доказать, что этот дом существует, затем — что он аварийный и в нем невозможно жить. Сейчас на постоянной основе мы проживаем здесь вдвоем: я и соседка 80 лет. Если, конечно, это можно назвать жизнью: из благ цивилизации у нас только электричество. В администрации пообещали расселить нас к 2031 году. Но мы боимся, что не доживем до этого времени», — сообщила Харина в беседе с URA.RU. В тюменской мэрии агентству сообщили, что дом действительно признан аварийным и подлежит сносу до 1 января 2031 года. «Оснований для переселения граждан в первоочередном порядке не имеется. В настоящее время осуществляются мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных с 01.01.2012 по 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу. Жилые дома, признанные аварийными в установленном порядке после 01.01.2017, ожидают включения в программы переселения граждан из аварийного жилья в порядке очередности», — пояснили там URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Две пожилые жительницы Тюмени 65 и 80 лет с третьей группой инвалидности опасаются, что не смогут дожить до расселения собственного аварийного дома, которое произойдет до 1 января 2031 года. Об этом URA.RU рассказала одна из тюменок, проживающих там, Татьяна Харина. Она уточнила, что уже сегодня дом полностью промерз. При этом, там нет канализации, водоснабжения и отопления. «Мы живем на Магаданской, 2. Это старый дом — времянка 50-х годов постройки. Изначально его вообще не было на карте города. Нам пришлось потратить немало времени, чтобы сначала доказать, что этот дом существует, затем — что он аварийный и в нем невозможно жить. Сейчас на постоянной основе мы проживаем здесь вдвоем: я и соседка 80 лет. Если, конечно, это можно назвать жизнью: из благ цивилизации у нас только электричество. В администрации пообещали расселить нас к 2031 году. Но мы боимся, что не доживем до этого времени», — сообщила Харина в беседе с URA.RU. В тюменской мэрии агентству сообщили, что дом действительно признан аварийным и подлежит сносу до 1 января 2031 года. «Оснований для переселения граждан в первоочередном порядке не имеется. В настоящее время осуществляются мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных с 01.01.2012 по 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу. Жилые дома, признанные аварийными в установленном порядке после 01.01.2017, ожидают включения в программы переселения граждан из аварийного жилья в порядке очередности», — пояснили там URA.RU.