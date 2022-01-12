Две пожилые жительницы Тюмени 65 и 80 лет с третьей группой инвалидности опасаются, что не смогут дожить до расселения собственного аварийного дома, которое произойдет до 1 января 2031 года. Об этом URA.RU рассказала одна из тюменок, проживающих там, Татьяна Харина. Она уточнила, что уже сегодня дом полностью промерз. При этом, там нет канализации, водоснабжения и отопления.
«Мы живем на Магаданской, 2. Это старый дом — времянка 50-х годов постройки. Изначально его вообще не было на карте города. Нам пришлось потратить немало времени, чтобы сначала доказать, что этот дом существует, затем — что он аварийный и в нем невозможно жить. Сейчас на постоянной основе мы проживаем здесь вдвоем: я и соседка 80 лет. Если, конечно, это можно назвать жизнью: из благ цивилизации у нас только электричество. В администрации пообещали расселить нас к 2031 году. Но мы боимся, что не доживем до этого времени», — сообщила Харина в беседе с URA.RU.
В тюменской мэрии агентству сообщили, что дом действительно признан аварийным и подлежит сносу до 1 января 2031 года. «Оснований для переселения граждан в первоочередном порядке не имеется. В настоящее время осуществляются мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных с 01.01.2012 по 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу. Жилые дома, признанные аварийными в установленном порядке после 01.01.2017, ожидают включения в программы переселения граждан из аварийного жилья в порядке очередности», — пояснили там URA.RU.
Две пожилые жительницы Тюмени 65 и 80 лет с третьей группой инвалидности опасаются, что не смогут дожить до расселения собственного аварийного дома, которое произойдет до 1 января 2031 года. Об этом URA.RU рассказала одна из тюменок, проживающих там, Татьяна Харина. Она уточнила, что уже сегодня дом полностью промерз. При этом, там нет канализации, водоснабжения и отопления. «Мы живем на Магаданской, 2. Это старый дом — времянка 50-х годов постройки. Изначально его вообще не было на карте города. Нам пришлось потратить немало времени, чтобы сначала доказать, что этот дом существует, затем — что он аварийный и в нем невозможно жить. Сейчас на постоянной основе мы проживаем здесь вдвоем: я и соседка 80 лет. Если, конечно, это можно назвать жизнью: из благ цивилизации у нас только электричество. В администрации пообещали расселить нас к 2031 году. Но мы боимся, что не доживем до этого времени», — сообщила Харина в беседе с URA.RU. В тюменской мэрии агентству сообщили, что дом действительно признан аварийным и подлежит сносу до 1 января 2031 года. «Оснований для переселения граждан в первоочередном порядке не имеется. В настоящее время осуществляются мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных с 01.01.2012 по 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу. Жилые дома, признанные аварийными в установленном порядке после 01.01.2017, ожидают включения в программы переселения граждан из аварийного жилья в порядке очередности», — пояснили там URA.RU.