Инсайдеры раскрыли размеры премий чиновников мэрии Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор одного из департаментов администрации Кургана в декабре и январе получил премии на сумму около 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к городским властям.

«Директор одного из департаментов получил премию в декабре в размере 100 тысяч рублей. Затем в январе тоже около 100 тысяч. При этом рядовые сотрудники не получали ежеквартальных премий, которые многие годы всегда выдавались. Не думаем, что они работали хуже руководителей. Также задерживались, работали в выходные», — рассказали инсайдеры в мэрии.

Получить оперативные комментарии в пресс-службе администрации Кургана URA.RU не удалось. Ранее в мэрии заявляли URA.RU, что годовые премии выплатят всем сотрудникам администрации с учетом эффективности их работы при условиях, что они проработали не менее полугода и не имеют дисциплинарных взысканий. Позже инсайдеры заявили, что в январе рядовые сотрудники действительно получили премию за год несмотря на опасения, что и этой премии не будет.

Ранее источники URA.RU сообщали, что директору одного из департаментов администрации Кургана выплатили премию по итогам 2021 года в размере 400 тысяч рублей. Также сообщалось, что глава Кургана Елена Ситникова получит премию по итогам года в размере 500 тысяч рублей, а представители управленческой команды получат премии, которые в основном попадают в диапазон от 20 до 100 тысяч рублей.

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