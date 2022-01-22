22 января 2022
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Жители Тобольска попросили губернатора Моора оставить им мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия на СИБУР. Тобольск, афанасьев максим, мэр тобольска
Авторы письма заявили, что Максим Афанасьев приложил огромные усилия для улучшения жизни города Фото:

Жители Тобольска обратились к губернатору Тюменской области Александру Моору с просьбой оставить на посту мэра города Максима Афанасьева. Общественный совет национально-культурных автономий, диаспор и конфессий подготовил письмо с подписями.

«Последнее время частенько начались вбросы в интернете по поводу перехода на новую работу Максима Афанасьева. За три года много чего изменилось в Тобольске — в разных сферах жизни. Он прилагает огромные усилия. Город меняется не только экономически», — цитирует 72.ru одного из авторов инициативы Альберта Апсатарова.

Авторы письма отметили, что город становится привлекательнее, появляются новые скверы и парки. По словам Апсатарова, стало комфортнее жить. «Когда идет развитие города, любой человек хочет, чтобы глава оставался как можно дольше, а не забирали его на полпути», — заявил он. В мэрии не прокомментировали информацию.

Афанасьев стал мэром Тобольска в мае 2019 года. До этого он занимал должность заместителя главы администрации Тюмени. Предыдущий глава города Владимир Мазур сообщил об отставке в апреле 2019 года.

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Жители Тобольска обратились к губернатору Тюменской области Александру Моору с просьбой оставить на посту мэра города Максима Афанасьева. Общественный совет национально-культурных автономий, диаспор и конфессий подготовил письмо с подписями. «Последнее время частенько начались вбросы в интернете по поводу перехода на новую работу Максима Афанасьева. За три года много чего изменилось в Тобольске — в разных сферах жизни. Он прилагает огромные усилия. Город меняется не только экономически», — цитирует 72.ru одного из авторов инициативы Альберта Апсатарова. Авторы письма отметили, что город становится привлекательнее, появляются новые скверы и парки. По словам Апсатарова, стало комфортнее жить. «Когда идет развитие города, любой человек хочет, чтобы глава оставался как можно дольше, а не забирали его на полпути», — заявил он. В мэрии не прокомментировали информацию. Афанасьев стал мэром Тобольска в мае 2019 года. До этого он занимал должность заместителя главы администрации Тюмени. Предыдущий глава города Владимир Мазур сообщил об отставке в апреле 2019 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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