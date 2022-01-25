25 января 2022
24 января 2022

Тюменка засудила детский сад за травму позвоночника

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилого квартала Екатерининский парк. Екатеринбург, лестничный пролет, лестничная площадка, подъезд, лестница, перила на лестнице
Жительница Тюмени упала на лестнице детсада Фото:

Ленинский районный суд Тюмени взыскал более 180 тыс. рублей с детского сада №118 в пользу местной жительницы, которая получила травму позвоночника в дошкольном учреждении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По материалам дела, 22 марта 2021 года мама ребенка, посещавшего детский сад, спускалась в бахилах со второго этажа, поскользнулась на ступенях и упала. В результате она получила травму нескольких поясничных позвонков», — рассказали в ведомстве подробности инцидента.

Пострадавшая обратилась с иском в суд, который взыскал с детского сада более 180 тыс. рублей в счет возмещения морального и материального вреда, а также судебных расходов. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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Ленинский районный суд Тюмени взыскал более 180 тыс. рублей с детского сада №118 в пользу местной жительницы, которая получила травму позвоночника в дошкольном учреждении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По материалам дела, 22 марта 2021 года мама ребенка, посещавшего детский сад, спускалась в бахилах со второго этажа, поскользнулась на ступенях и упала. В результате она получила травму нескольких поясничных позвонков», — рассказали в ведомстве подробности инцидента. Пострадавшая обратилась с иском в суд, который взыскал с детского сада более 180 тыс. рублей в счет возмещения морального и материального вреда, а также судебных расходов. Решение суда пока не вступило в законную силу.
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