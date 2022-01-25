Тюменка засудила детский сад за травму позвоночника

26 января 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Жительница Тюмени упала на лестнице детсада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ленинский районный суд Тюмени взыскал более 180 тыс. рублей с детского сада №118 в пользу местной жительницы, которая получила травму позвоночника в дошкольном учреждении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По материалам дела, 22 марта 2021 года мама ребенка, посещавшего детский сад, спускалась в бахилах со второго этажа, поскользнулась на ступенях и упала. В результате она получила травму нескольких поясничных позвонков», — рассказали в ведомстве подробности инцидента. Пострадавшая обратилась с иском в суд, который взыскал с детского сада более 180 тыс. рублей в счет возмещения морального и материального вреда, а также судебных расходов. Решение суда пока не вступило в законную силу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ленинский районный суд Тюмени взыскал более 180 тыс. рублей с детского сада №118 в пользу местной жительницы, которая получила травму позвоночника в дошкольном учреждении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По материалам дела, 22 марта 2021 года мама ребенка, посещавшего детский сад, спускалась в бахилах со второго этажа, поскользнулась на ступенях и упала. В результате она получила травму нескольких поясничных позвонков», — рассказали в ведомстве подробности инцидента. Пострадавшая обратилась с иском в суд, который взыскал с детского сада более 180 тыс. рублей в счет возмещения морального и материального вреда, а также судебных расходов. Решение суда пока не вступило в законную силу.