В Тобольске больше недели устраняют последствия снегопада

С тобольских улиц вывезли 85 тыс. кубометров снега Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дорожные службы Тобольска (Тюменская область) пытаются устранить последствия сильного снегопада, который прошел там 17—18 января. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе горадминистрации. Там уточнили, что за это время из города было вывезено более 85 тыс. кубометров снега.

«Буквально за два дня выпало больше месячной нормы осадков. Ситуация была достаточно напряженной. Оперативно подрядчики увеличили количество техники, скорректировали графики уборки. Сейчас идет активная работа по вывозу снега. Ситуация во дворах, как и в прошлые годы, зависит от добросовестности УК и сознательности граждан. Первые должны вовремя организовать уборку, а последние — вовремя и дружно убрать припаркованный транспорт», — пояснили агентству в мэрии Тобольска.

Там добавили, что припаркованные во дворах машины значительно усложнили и замедлили устранение последствий снегопада. В настоящий момент большая часть улиц и дворов в микрорайонах Тобольска расчищена от снега.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор провел экстренное совещание с мэром Тюмени Русланом Кухаруком и поручил мобилизовать дополнительную технику, чтобы устранить последствия снегопадов. В январе административные комиссии выписали местным подрядчикам штрафы на 1,3 млн рублей за некачественную уборку и вывоз снега.

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