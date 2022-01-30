Полпред Путина выявил махинации с раздачей земли россиянам

31 января 2022 в 08:42 Размер текста - 17 +

Юрий Трутнев пригрозил уголовным наказанием для чиновников Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России необходимо проверить, почему возникают задержки с выдачей дальневосточного гектара для нуждающихся граждан. Такое заявление сделал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. «В некоторых муниципалитетах муниципальные служащие умудряются искусственно сдерживать рассмотрение заявок о получении гектара в собственность. Есть случаи, когда на 11 месяцев задержано рассмотрение заявления, а потом, пользуясь тем, что сроки рассмотрения уже переходят установленную законом планку в 5 лет, просто изымают этот участок» — отметил он на совещании по вопросу социально-экономического развития Приморья в 2021 году и планах на 2022 год, трансляция мероприятия велась на телеканале Россия 24. Он добавил, что таким образом госслужащие дискредитируют закон и помощь, которую государство оказывает гражданам. При выявлении корыстного умысла чиновников будут привлекать к уголовной ответственности, пояснил Трутнев. Из-а этого он уже обратился в Генпрокуратуру РФ. Ранее старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара, экономист Сергей Жаворонков заявило том, что планы властей на заселение Дальнего Востока и его развитие не смогут осуществиться. Этот регион, наоборот, ждет отток жителей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России необходимо проверить, почему возникают задержки с выдачей дальневосточного гектара для нуждающихся граждан. Такое заявление сделал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. «В некоторых муниципалитетах муниципальные служащие умудряются искусственно сдерживать рассмотрение заявок о получении гектара в собственность. Есть случаи, когда на 11 месяцев задержано рассмотрение заявления, а потом, пользуясь тем, что сроки рассмотрения уже переходят установленную законом планку в 5 лет, просто изымают этот участок» — отметил он на совещании по вопросу социально-экономического развития Приморья в 2021 году и планах на 2022 год, трансляция мероприятия велась на телеканале Россия 24. Он добавил, что таким образом госслужащие дискредитируют закон и помощь, которую государство оказывает гражданам. При выявлении корыстного умысла чиновников будут привлекать к уголовной ответственности, пояснил Трутнев. Из-а этого он уже обратился в Генпрокуратуру РФ. Ранее старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара, экономист Сергей Жаворонков заявило том, что планы властей на заселение Дальнего Востока и его развитие не смогут осуществиться. Этот регион, наоборот, ждет отток жителей.