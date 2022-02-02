В Надыме закрылись популярные кафе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Малый бизнес Надыма (ЯНАО) не пережил коронавирусные ограничения — предприниматели закрыли популярные точки общепита. Как сообщают местные жители в соцсети «ВКонтакте», два кафе уже закрылись, а часть торгового комплекса выставили на торги.

«Что происходит в Надыме: закрылись популярные кафе „Две палочки“, „Дворик“. Почему, где ж теперь с друзьями собраться?» — написал в группе «Злой и добрый надымчанин» Николай Салиндер.

По информации надымчан, руководство торгового комплекса «Северный Гостиный Двор» выставило второй этаж здания, где находятся точки общепита, на торги. «Второй этаж СГД выставляется на торги, всех попросили оттуда», — написал Evgen Givaev. На втором этаже торгового комплекса находились кафе «Две палочки», «Дворик» и «White Cafe».

Некоторые жители уверены, что кафе закрылись из-за ковидных ограничений. «Пандемия губит малый бизнес, им просто не выжить», — добавила Ольга Веклюк.

В ООО «Северный Гостиный Двор» агентство направило запрос. На момент публикации ответ не был получен.

В мэрии Надыма агентству прокомментировали ситуацию. «В период пандемии правительством округа и администрацией оказывалась поддержка бизнесу: предоставлялись единоразовые выплаты, выплачивались компенсации, оказывалась грантовая поддержка. Кроме того, по имеющимся у нас данным, закрытие кафе „Дворик“ связано с переездом владельца. Закрытие кафе „Две палочки“, по словам предпринимателя, также не связано с пандемией», — ответили в администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели Лабытнанги заявили о проблемах из-за введения QR-кодов для посещения общественных мест. По словам бизнесменов, многие могут разориться до конца года.

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