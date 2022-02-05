05 февраля 2022
04 февраля 2022
03 февраля 2022

В Тюменской больнице умер ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер передала в детскую больницу наборы для экспресс-тестирования на выявление антигена коронавируса. Челябинск , ребенок, больной, врачи, травматология, детская больница, доктора, пациент, каталка больничная, экстренное отделение
Ребенок был в тяжелом состоянии, сообщили в департаменте здравоохранения Фото:

В инфекционном отделении больницы Тюмени умер ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе депздрава региона.

«Была предложена госпитализация, от которой родители отказались. Позднее ребенок был доставлен родителями в приемное отделение инфекционной больницы в крайне тяжелом состоянии. Ему сразу же начали оказываться реанимационные мероприятия, но, несмотря на усилия врачей, спасти его уже не удалось», — цитирует 72.ru заявление пресс-службы депздрава Тюменской области.

В пресс-службе рассказали, что ребенка привезли вечером, у него в анамнезе было хроническое заболевание. Ему сделали тест на коронавирус, результат был отрицательным, сообщили в департаменте здравоохранения.

Ранее в Тюменской области приостановили плановый прием в больницах. Причиной стала ситуация с коронавирусом. В информационном центре правительства региона рассказали, что все больше пациентов обращаются с симптомами ОРВИ. При этом сопровождение людей, которым нужно непрерывное наблюдение врача, продолжится.

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В инфекционном отделении больницы Тюмени умер ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе депздрава региона. «Была предложена госпитализация, от которой родители отказались. Позднее ребенок был доставлен родителями в приемное отделение инфекционной больницы в крайне тяжелом состоянии. Ему сразу же начали оказываться реанимационные мероприятия, но, несмотря на усилия врачей, спасти его уже не удалось», — цитирует 72.ru заявление пресс-службы депздрава Тюменской области. В пресс-службе рассказали, что ребенка привезли вечером, у него в анамнезе было хроническое заболевание. Ему сделали тест на коронавирус, результат был отрицательным, сообщили в департаменте здравоохранения. Ранее в Тюменской области приостановили плановый прием в больницах. Причиной стала ситуация с коронавирусом. В информационном центре правительства региона рассказали, что все больше пациентов обращаются с симптомами ОРВИ. При этом сопровождение людей, которым нужно непрерывное наблюдение врача, продолжится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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