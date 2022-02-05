В Тюменской больнице умер ребенок

Ребенок был в тяжелом состоянии, сообщили в департаменте здравоохранения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В инфекционном отделении больницы Тюмени умер ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе депздрава региона.

«Была предложена госпитализация, от которой родители отказались. Позднее ребенок был доставлен родителями в приемное отделение инфекционной больницы в крайне тяжелом состоянии. Ему сразу же начали оказываться реанимационные мероприятия, но, несмотря на усилия врачей, спасти его уже не удалось», — цитирует 72.ru заявление пресс-службы депздрава Тюменской области.

В пресс-службе рассказали, что ребенка привезли вечером, у него в анамнезе было хроническое заболевание. Ему сделали тест на коронавирус, результат был отрицательным, сообщили в департаменте здравоохранения.

Ранее в Тюменской области приостановили плановый прием в больницах. Причиной стала ситуация с коронавирусом. В информационном центре правительства региона рассказали, что все больше пациентов обращаются с симптомами ОРВИ. При этом сопровождение людей, которым нужно непрерывное наблюдение врача, продолжится.