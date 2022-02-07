Рост цен на недвижимость в Тюмени объяснили активностью НАТО

В январе стоимость жилья в Тюмени выросла на 1,2% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рост цен на недвижимость в Тюмени обусловлен обрушением фондовых рынков и напряженностью в отношениях России и НАТО. Об этом URA.RU рассказала аналитик по ценообразованию и продажам тюменского застройщика «Меридиан» Галина Мешалкина. Она уточнила, что в связи с этим инвесторы снова стали вкладывать деньги в недвижимость.

«Значительную роль сыграла ситуация на фондовых рынках. Их обвал побудил людей перевести денежные средства из ценных акций в более твердую валюту. Так, например, в январе в Тюмени мы ощутили явный перекос спроса на маленькие студии и 1-комнатные квартиры. Инвесторы пытаются вложить деньги. В целом, спрос вырос на 30%. Что нетипично для января. Вкладывать деньги в недвижимость вынуждает и мировая инфляция. Огромное влияние оказывает геополитика: напряженность в отношениях России и НАТО, рост доллара и падение рубля», — пояснила она в беседе с URA.RU.

По словам аналитика, цены на новостройки в Тюмени растут второй год подряд. В феврале стоимость квадратного метра составила порядка 92 тыс. руб/кв.м. При этом цена квадратного метра самых «дорогих» и самых «дешевых» микрорайонов города отличается почти в 2,5 раза. «Прирост в январе составил 1,2%. Это нормальное среднемесячное значение 2021 года, но совершенно нехарактерное для первого месяца года. Обычно в январе цены или не растут, или снижаются до минус 2%. То, что рынок не по сезону активен, демонстрирует и активность покупателей и ценообразование застройщиков», — уточнила аналитик.

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