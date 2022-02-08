В ЯНАО педофил заманивал детей конфетами и игрушками

Девочка из Надыма стала жертвой педофила Фото: Анна Майорова © URA.RU

Маленькая жительница Надыма (ЯНАО) стала жертвой педофила, заманившего ее к себе домой обещаниями конфет и игрушек. Как сообщается на официальном сайте окружного следственного комитета, преступник надругался над ребенком, но был задержан правоохранительными органами.

«По данным следствия, 18 мая 2021 года в городе Надыме мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, наблюдая за детьми, играющими во дворе дома, стал уговаривать их зайти в его квартиру. Он пообещал детям дать игрушки и конфеты. Когда одна из девочек пошла вместе с ним, мужчина, пользуясь ее беспомощным состоянием, совершил в отношении ребенка иные сексуальные действия», — говорится в сообщении СКР ЯНАО.

Ребенок пожаловался на преступление родителям, а те сразу обратились в правоохранительные органы. Следователи совместно с сотрудниками полиции оперативно установили лицо, причастное к преступлению. Правоохранители собрали достаточно доказательств для обвинения лица в совершении преступления. В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Ранее URA.RU сообщало о другом педофиле, который в ходе переписки склонил несовершеннолетнюю жительницу ЯНАО отправить ему фотографии сексуального характера. Жителя одной из республик РФ приговорили к наказанию в виде 5 лет и 4 месяцев колонии общего режима.

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