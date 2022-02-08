В ЯНАО из-за COVID у матерей отбирают младенцев

Молодые мамы не понимают, почему забирают детей после родов Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Молодые мамы в Ноябрьске обеспокоены, что сразу после родов у них забирают детей с положительными тестами на COVID. Об этом сообщают местные жители в соцсети «ВКонтакте».

«У всех мам города Ноябрьска после родов в нашем перинатальном центре забирают детишек мол якобы подтвержденный анализ на ковид?», — написал анонимный автор в группе «Злой Ноябрянин».

Новоиспеченные родители не понимают по какой причине у младенцев берут ПЦР-тесты и почему забирают детей. «Я лежала в перинатальном с ковидом в отделение. Да, это правда, если мамочка с положительным тестом, то ребеночка сразу же после родов забирают на верхний этаж. Со мной девочки лежали, у которых забирали деток.», — пишет пользователь Юлия Фоминых. «Интересно откуда положительный у рожениц, если они ложатся в перинатальный с отрицательным пцр тестом», — отметила пользователь Елена Власова.

В медучреждении пояснили, что все действия проводятся по рекомендациям министерства здравоохранения. Так, до получения отрицательных результатов на COVID для безопасности новорожденных, мать и ребенок должны находиться отдельно.

«Решение о временной изоляции матери и новорожденного ребенка принимается лечащим врачом и матерью. С матерью проводится беседа о потенциальных рисках заражения ребенка при совместном пребывании. Согласно новому постановлению, Главного государственного санитарного врача РФ от 02.02.2022 г. №4, при удовлетворительном состоянии матери и ребенка, при отсутствии противопоказаний, мама с ребенком могут быть выписаны домой на 8 сутки, с момента положительного ПЦР — теста на COVID-19», — уточнили в Ноябрьской ЦГБ.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО закрыли один из крупнейших роддомов, который находился в Салехарде. Тогда иногородним роженицам и жительницам из поселков приходится летать в роддомы Нового Уренгоя или Ноябрьска.

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