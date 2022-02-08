Тюменские власти рассмотрят отмену дистанционного обучения

Решение о продлении или отмене дистанционного обучения у школьников Тюменской области будет принято в пятницу 11 февраля. Об этом во время пресс-конференции 9 февраля заявил губернатор Александр Моор, отвечая на вопросы СМИ. В тот же день будет известно, вернутся ли в ссузы и вузы студенты.
«Не могу сказать точно. Пока количество заболевающих детей не снижается, но и не растет. Будем смотреть, как ситуация будет развиваться завтра и послезавтра, решение примем в пятницу», — ответил глава региона.
Решение о продлении или отмене дистанционного обучения у школьников Тюменской области будет принято в пятницу 11 февраля. Об этом во время пресс-конференции 9 февраля заявил губернатор Александр Моор, отвечая на вопросы СМИ. В тот же день будет известно, вернутся ли в ссузы и вузы студенты. «Не могу сказать точно. Пока количество заболевающих детей не снижается, но и не растет. Будем смотреть, как ситуация будет развиваться завтра и послезавтра, решение примем в пятницу», — ответил глава региона. Все школы и ссузы Тюменской области были переведены на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля. Позднее о переводе студентов на дистант объявили вузы региона.