Тюменские власти рассмотрят отмену дистанционного обучения

09 февраля 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Все школы и ссузы Тюменской области были переведены на дистант с 31 января по 12 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Решение о продлении или отмене дистанционного обучения у школьников Тюменской области будет принято в пятницу 11 февраля. Об этом во время пресс-конференции 9 февраля заявил губернатор Александр Моор, отвечая на вопросы СМИ. В тот же день будет известно, вернутся ли в ссузы и вузы студенты. «Не могу сказать точно. Пока количество заболевающих детей не снижается, но и не растет. Будем смотреть, как ситуация будет развиваться завтра и послезавтра, решение примем в пятницу», — ответил глава региона. Все школы и ссузы Тюменской области были переведены на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля. Позднее о переводе студентов на дистант объявили вузы региона. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Решение о продлении или отмене дистанционного обучения у школьников Тюменской области будет принято в пятницу 11 февраля. Об этом во время пресс-конференции 9 февраля заявил губернатор Александр Моор, отвечая на вопросы СМИ. В тот же день будет известно, вернутся ли в ссузы и вузы студенты. «Не могу сказать точно. Пока количество заболевающих детей не снижается, но и не растет. Будем смотреть, как ситуация будет развиваться завтра и послезавтра, решение примем в пятницу», — ответил глава региона. Все школы и ссузы Тюменской области были переведены на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля. Позднее о переводе студентов на дистант объявили вузы региона.