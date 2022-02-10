10 февраля 2022
09 февраля 2022

Вице-премьер Хуснуллин отметил Тюмень за строительство дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Окраины, дома, дороги. Тюмень, автомобили, снег, зима, трасса, дорога
Тюменская область вошла в число лидеров в РФ по дорожным контрактам Фото:

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал Тюменскую область одним лидеров по строительству дорог в России. Об этом вице-премьер заявил на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, сообщили URA.RU в пресс-службе кабмина РФ.

«В рамках реализации федерального проекта „Региональная и местная дорожная сеть“ в 2022 году предусмотрено финансирование в объеме 320,5 млрд рублей, контрактацию по всем объектам необходимо завершить до 31 марта. Хуснуллин положительно отметил Пензенскую, Нижегородскую и Тюменскую области, которые уже законтрактовали строительство более 100 дорожных объектов в 2022 году», — рассказали в пресс-службе правительства.

Ранее агентство писало, что по итогам совещания полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поручил расширить трассы, связывающие уральские регионы, как минимум до четырех полос. По словам чиновника, это позволит сократить смертность на дорогах.

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Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал Тюменскую область одним лидеров по строительству дорог в России. Об этом вице-премьер заявил на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, сообщили URA.RU в пресс-службе кабмина РФ. «В рамках реализации федерального проекта „Региональная и местная дорожная сеть“ в 2022 году предусмотрено финансирование в объеме 320,5 млрд рублей, контрактацию по всем объектам необходимо завершить до 31 марта. Хуснуллин положительно отметил Пензенскую, Нижегородскую и Тюменскую области, которые уже законтрактовали строительство более 100 дорожных объектов в 2022 году», — рассказали в пресс-службе правительства. Ранее агентство писало, что по итогам совещания полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поручил расширить трассы, связывающие уральские регионы, как минимум до четырех полос. По словам чиновника, это позволит сократить смертность на дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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