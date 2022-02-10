Вице-премьер Хуснуллин отметил Тюмень за строительство дорог

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал Тюменскую область одним лидеров по строительству дорог в России. Об этом вице-премьер заявил на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, сообщили URA.RU в пресс-службе кабмина РФ.
«В рамках реализации федерального проекта „Региональная и местная дорожная сеть“ в 2022 году предусмотрено финансирование в объеме 320,5 млрд рублей, контрактацию по всем объектам необходимо завершить до 31 марта. Хуснуллин положительно отметил Пензенскую, Нижегородскую и Тюменскую области, которые уже законтрактовали строительство более 100 дорожных объектов в 2022 году», — рассказали в пресс-службе правительства.
Ранее агентство писало, что по итогам совещания полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поручил расширить трассы, связывающие уральские регионы, как минимум до четырех полос. По словам чиновника, это позволит сократить смертность на дорогах.
Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал Тюменскую область одним лидеров по строительству дорог в России. Об этом вице-премьер заявил на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, сообщили URA.RU в пресс-службе кабмина РФ. «В рамках реализации федерального проекта „Региональная и местная дорожная сеть“ в 2022 году предусмотрено финансирование в объеме 320,5 млрд рублей, контрактацию по всем объектам необходимо завершить до 31 марта. Хуснуллин положительно отметил Пензенскую, Нижегородскую и Тюменскую области, которые уже законтрактовали строительство более 100 дорожных объектов в 2022 году», — рассказали в пресс-службе правительства. Ранее агентство писало, что по итогам совещания полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поручил расширить трассы, связывающие уральские регионы, как минимум до четырех полос. По словам чиновника, это позволит сократить смертность на дорогах.