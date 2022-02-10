Вице-премьер Хуснуллин отметил Тюмень за строительство дорог

Тюменская область вошла в число лидеров в РФ по дорожным контрактам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал Тюменскую область одним лидеров по строительству дорог в России. Об этом вице-премьер заявил на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, сообщили URA.RU в пресс-службе кабмина РФ.

«В рамках реализации федерального проекта „Региональная и местная дорожная сеть“ в 2022 году предусмотрено финансирование в объеме 320,5 млрд рублей, контрактацию по всем объектам необходимо завершить до 31 марта. Хуснуллин положительно отметил Пензенскую, Нижегородскую и Тюменскую области, которые уже законтрактовали строительство более 100 дорожных объектов в 2022 году», — рассказали в пресс-службе правительства.

Ранее агентство писало, что по итогам совещания полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поручил расширить трассы, связывающие уральские регионы, как минимум до четырех полос. По словам чиновника, это позволит сократить смертность на дорогах.