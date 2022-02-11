В ЯНАО замдиректора спортшколы попался на коррупции

Заместитель директора помог родственникам получить надбавки к зарплате Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В городе Муравленко (ЯНАО) заместитель директора МБУ «СШ «Арктика» был пойман на нарушении антикоррупционного законодательства. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, руководитель, будучи членом комиссии по распределению надбавок, помог своему родственнику получить дополнительные выплаты из бюджета.

«Установлено, что заместитель директора школы, являющимся одним из членов комиссии по распределению надбавок и доплат, уведомление о конфликте интересов, при принятии решения об установлении доплат в отношении тренера спортивного учреждения, являющегося родственником, в уполномоченное структурное подразделение учредителя не направлено, мер самоотвода из состава комиссии не принято», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

При этом на официальном сайте администрации города Муравленко уточняется, что заместитель директора помог получить дополнительные выплаты еще одному родственнику. Прокурор вынес представление главе города об устранении нарушений, после чего был уволен заместитель директора, а два виновных тренера были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Агентство обратилось за комментарием в МБУ «СШ «Арктика». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО значительно выросло количество коррупционных преступлений. По данным следственного комитета ЯНАО в 2021 году количество сообщений о коррупции выросло на 40 процентов, в сравнении с 2020 годом.

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