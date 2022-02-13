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Жителя Тюменской области насмерть сбил поезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина попал под поезд, переходя пути в неположенном месте Фото:

Смертельные травмы получил житель Тюменской области, которого 13 февраля сбил поезд на станции Усть-Тавда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«13 февраля около 21:30 грузовым поездом на станции Усть-Тавда смертельно травмирован 58-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте», — рассказали URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве начали проверку. Силовики проконтролируют, как исполнялось законодательство в части обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее URA.RU писало, что под Тобольском с рельсов сошел локомотив пассажирского поезда. Причиной стала неисправность.

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Смертельные травмы получил житель Тюменской области, которого 13 февраля сбил поезд на станции Усть-Тавда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «13 февраля около 21:30 грузовым поездом на станции Усть-Тавда смертельно травмирован 58-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте», — рассказали URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. В ведомстве начали проверку. Силовики проконтролируют, как исполнялось законодательство в части обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ранее URA.RU писало, что под Тобольском с рельсов сошел локомотив пассажирского поезда. Причиной стала неисправность.
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