Жителя Тюменской области насмерть сбил поезд

Мужчина попал под поезд, переходя пути в неположенном месте Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Смертельные травмы получил житель Тюменской области, которого 13 февраля сбил поезд на станции Усть-Тавда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«13 февраля около 21:30 грузовым поездом на станции Усть-Тавда смертельно травмирован 58-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте», — рассказали URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве начали проверку. Силовики проконтролируют, как исполнялось законодательство в части обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее URA.RU писало, что под Тобольском с рельсов сошел локомотив пассажирского поезда. Причиной стала неисправность.