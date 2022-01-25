В Тобольском районе (Тюменская область) сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда, следовавшего из Сургута (ХМАО) в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел ночью 25 января.
«25 января в 03:09 мин. на перегоне Сузгун — Сетово произошел сход третьей колесной пары локомотива пассажирского поезда №099 сообщением Сургут — Екатеринбург. Предварительная причина — дефект колесной пары», — рассказали в прокуратуре.
По данным ведомства, в инциденте никто не пострадал. Тюменская транспортная прокуратура начала проверку происшествия.
В Тобольском районе (Тюменская область) сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда, следовавшего из Сургута (ХМАО) в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел ночью 25 января. «25 января в 03:09 мин. на перегоне Сузгун — Сетово произошел сход третьей колесной пары локомотива пассажирского поезда №099 сообщением Сургут — Екатеринбург. Предварительная причина — дефект колесной пары», — рассказали в прокуратуре. По данным ведомства, в инциденте никто не пострадал. Тюменская транспортная прокуратура начала проверку происшествия.