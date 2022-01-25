Под Тобольском сошел с рельсов локомотив поезда. Он следовал из Сургута в Екатеринбург. Фото 25 января 2022 в 14:39 Размер текста - 17 + Инцидент произошел на перегоне Сузгун — Сетово Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тобольском районе (Тюменская область) сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда, следовавшего из Сургута (ХМАО) в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел ночью 25 января. «25 января в 03:09 мин. на перегоне Сузгун — Сетово произошел сход третьей колесной пары локомотива пассажирского поезда №099 сообщением Сургут — Екатеринбург. Предварительная причина — дефект колесной пары», — рассказали в прокуратуре. По данным ведомства, в инциденте никто не пострадал. Тюменская транспортная прокуратура начала проверку происшествия. В происшествии никто не пострадал Фото: Центральное МСУ на траснпорте СК РФ Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В Тобольском районе (Тюменская область) сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда, следовавшего из Сургута (ХМАО) в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел ночью 25 января. «25 января в 03:09 мин. на перегоне Сузгун — Сетово произошел сход третьей колесной пары локомотива пассажирского поезда №099 сообщением Сургут — Екатеринбург. Предварительная причина — дефект колесной пары», — рассказали в прокуратуре. По данным ведомства, в инциденте никто не пострадал. Тюменская транспортная прокуратура начала проверку происшествия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям