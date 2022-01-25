Под Тобольском сошел с рельсов локомотив поезда. Он следовал из Сургута в Екатеринбург. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проходящий поезд
Инцидент произошел на перегоне Сузгун — Сетово Фото:

В Тобольском районе (Тюменская область) сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда, следовавшего из Сургута (ХМАО) в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел ночью 25 января.

«25 января в 03:09 мин. на перегоне Сузгун — Сетово произошел сход третьей колесной пары локомотива пассажирского поезда №099 сообщением Сургут — Екатеринбург. Предварительная причина — дефект колесной пары», — рассказали в прокуратуре.

По данным ведомства, в инциденте никто не пострадал. Тюменская транспортная прокуратура начала проверку происшествия.

В происшествии никто не пострадал
Фото:

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В Тобольском районе (Тюменская область) сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда, следовавшего из Сургута (ХМАО) в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел ночью 25 января. «25 января в 03:09 мин. на перегоне Сузгун — Сетово произошел сход третьей колесной пары локомотива пассажирского поезда №099 сообщением Сургут — Екатеринбург. Предварительная причина — дефект колесной пары», — рассказали в прокуратуре. По данным ведомства, в инциденте никто не пострадал. Тюменская транспортная прокуратура начала проверку происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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