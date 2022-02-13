В Тюмени три улицы назовут в честь врачей, погибших от COVID-19

Три улицы в Тюмени назовут в честь врачей, погибших от коронавируса. Об этом в своем блоге в Instagram сообщили глава администрации города Руслан Кухарук.
«Три улицы будут названы в честь тюменских врачей — Марины Сафаровой, Эльвиры Федоровой и Надежды Шалагиной», — написал мэр. Он добавил, что улицы расположены вблизи клиники «Медицинский город».
Три медика ушли из жизни в 2020 году. Эльвира Федорова работала фельдшером в деревне Патрушево, Надежда Шалагина работал участковой медсестрой там же. Марина Сафарова была врачом-терапевтом в «Лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель».
Три улицы в Тюмени назовут в честь врачей, погибших от коронавируса. Об этом в своем блоге в Instagram сообщили глава администрации города Руслан Кухарук. «Три улицы будут названы в честь тюменских врачей — Марины Сафаровой, Эльвиры Федоровой и Надежды Шалагиной», — написал мэр. Он добавил, что улицы расположены вблизи клиники «Медицинский город». Три медика ушли из жизни в 2020 году. Эльвира Федорова работала фельдшером в деревне Патрушево, Надежда Шалагина работал участковой медсестрой там же. Марина Сафарова была врачом-терапевтом в «Лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель».