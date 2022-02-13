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В Тюмени три улицы назовут в честь врачей, погибших от COVID-19

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Приемный покой областной инфекционной клинической больницы. Тюмень, защитный костюм, врачи, скорая помощь, медики, коронавирус, ковид
Тюменские медики умерли от коронавируса в 2020 году Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Три улицы в Тюмени назовут в честь врачей, погибших от коронавируса. Об этом в своем блоге в Instagram сообщили глава администрации города Руслан Кухарук.

«Три улицы будут названы в честь тюменских врачей — Марины Сафаровой, Эльвиры Федоровой и Надежды Шалагиной», — написал мэр. Он добавил, что улицы расположены вблизи клиники «Медицинский город».

Три медика ушли из жизни в 2020 году. Эльвира Федорова работала фельдшером в деревне Патрушево, Надежда Шалагина работал участковой медсестрой там же. Марина Сафарова была врачом-терапевтом в «Лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель».

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Три улицы в Тюмени назовут в честь врачей, погибших от коронавируса. Об этом в своем блоге в Instagram сообщили глава администрации города Руслан Кухарук. «Три улицы будут названы в честь тюменских врачей — Марины Сафаровой, Эльвиры Федоровой и Надежды Шалагиной», — написал мэр. Он добавил, что улицы расположены вблизи клиники «Медицинский город». Три медика ушли из жизни в 2020 году. Эльвира Федорова работала фельдшером в деревне Патрушево, Надежда Шалагина работал участковой медсестрой там же. Марина Сафарова была врачом-терапевтом в «Лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель».
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