В Тюмени три улицы назовут в честь врачей, погибших от COVID-19

Тюменские медики умерли от коронавируса в 2020 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Три улицы в Тюмени назовут в честь врачей, погибших от коронавируса. Об этом в своем блоге в Instagram сообщили глава администрации города Руслан Кухарук.

«Три улицы будут названы в честь тюменских врачей — Марины Сафаровой, Эльвиры Федоровой и Надежды Шалагиной», — написал мэр. Он добавил, что улицы расположены вблизи клиники «Медицинский город».

Три медика ушли из жизни в 2020 году. Эльвира Федорова работала фельдшером в деревне Патрушево, Надежда Шалагина работал участковой медсестрой там же. Марина Сафарова была врачом-терапевтом в «Лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель».