13 февраля 2022
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В Тюмени недостроенный реабилитационный центр выставили на торги

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка Тартаковского возле Детского мира. Челябинск, котлован, недострой, стройка тартаковского
Строительный объект завершен всего на 10% Фото:

В Тюмени выставили на торги недостроенное здание реабилитационного центра, расположенное по ул. Домостроителей, 28/2. Информация об этом размещена на сайте Фонда имущества Тюменской области. За недострой региональные власти планируют выручить как минимум 6,77 млн рублей.

«Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: город Тюмень, улица Домостроителей, дом 28, корпус 2. Проектируемое назначение — объект социального обслуживания — оздоровительный, реабилитационный центр. Начальная цена: 6 770 000 руб.», — говорится в объявлении о торгах.

Заявки на аукцион будут приниматься с 17 февраля до 24 марта. Площадь застройки объекта составляет более 4000 кв. м. В настоящий момент здание готово на 10%. По информации с сайта арбитражного суда Тюменской области, участок под строительство был отдан в аренду Мураду Бинятову, который не смог закончить стройку — объект изъят у него через суд.

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В Тюмени выставили на торги недостроенное здание реабилитационного центра, расположенное по ул. Домостроителей, 28/2. Информация об этом размещена на сайте Фонда имущества Тюменской области. За недострой региональные власти планируют выручить как минимум 6,77 млн рублей. «Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: город Тюмень, улица Домостроителей, дом 28, корпус 2. Проектируемое назначение — объект социального обслуживания — оздоровительный, реабилитационный центр. Начальная цена: 6 770 000 руб.», — говорится в объявлении о торгах. Заявки на аукцион будут приниматься с 17 февраля до 24 марта. Площадь застройки объекта составляет более 4000 кв. м. В настоящий момент здание готово на 10%. По информации с сайта арбитражного суда Тюменской области, участок под строительство был отдан в аренду Мураду Бинятову, который не смог закончить стройку — объект изъят у него через суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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