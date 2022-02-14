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Тюменская ГИБДД задержала самого злостного нарушителя 2021 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиции. Тюмень, сотрудники гибдд, гибдд, дорожно патрульная служба, дпс
Госавтоинспекторы заставили тюменца на месте оплатить 112 тыс. рублей штрафов Фото:

В Тюмени сотрудниками ГИБДД был задержан самый злостный нарушитель ПДД 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Молодой человек за год 111 нарушил правила дорожного движения.

«Нарядом полка ДПС ГИБДД на ул. Осипенко задержан автомобиль BMW, под управлением 21-летнего тюменца, который в минувшем году 111 раз нарушил ПДД, это зафиксировали камеры на дорогах, штрафы не платил. Сегодня ему исполнилось 22 года», — рассказали в ведомстве.

Инспекторы вызвали на место задержания судебных приставов и нарушителю пришлось тут же оплатить долги по штрафам в сумме 112400 рублей. «Кроме того, ему были выписаны материалы на оплату 5500 рублей, за два последних нарушения — проезд на красный сигнал и проезд по полосе для маршрутного транспорта», — добавили в Госавтоинспекции.

Тюменец внесен ГИБДД в список злостных нарушителей. Его передвижение по областной столице будет под особым контролем Госавтоинспекции.

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В Тюмени сотрудниками ГИБДД был задержан самый злостный нарушитель ПДД 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Молодой человек за год 111 нарушил правила дорожного движения. «Нарядом полка ДПС ГИБДД на ул. Осипенко задержан автомобиль BMW, под управлением 21-летнего тюменца, который в минувшем году 111 раз нарушил ПДД, это зафиксировали камеры на дорогах, штрафы не платил. Сегодня ему исполнилось 22 года», — рассказали в ведомстве. Инспекторы вызвали на место задержания судебных приставов и нарушителю пришлось тут же оплатить долги по штрафам в сумме 112400 рублей. «Кроме того, ему были выписаны материалы на оплату 5500 рублей, за два последних нарушения — проезд на красный сигнал и проезд по полосе для маршрутного транспорта», — добавили в Госавтоинспекции. Тюменец внесен ГИБДД в список злостных нарушителей. Его передвижение по областной столице будет под особым контролем Госавтоинспекции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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