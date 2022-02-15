Иностранца, жестоко избившего тюменку, заключат под стражу

Мужчина находится в розыске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гражданина Беларуси Александра Жирикова, который избил тюменку Ирину Валову, заключат под стражу на два месяца. Об этом сообщается в telegram-канале Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу гражданина Беларуси — 33-летнего Александра Жирикова, обвиняемого в избиении своей бывшей гражданской жены. Срок меры — 2 месяца», — говорится в сообщении ведомства.

Началом срока содержания обвиняемого под стражей станет момент его фактического задержания на территории Российской Федерации либо момент пересечения государственной границы страны и передачи гражданина конвойной службе правоохранительных органов РФ. Обвинение Александру Жирикову предъявлено заочно, поскольку тот с начала февраля находится в розыске.

Ранее URA.RU сообщало, что Александр Жириков до полусмерти избил свою бывшую девушку Ирину Валову. Губернатор Александр Моор призвал руководство региональной полиции принять меры по этому резонансному делу. Также прокуратура решила проверить полицейских, которые ранее рассматривали заявления тюменки об угрозах. Мужчину объявили в розыск, и его местонахождение пока неизвестно.