16 февраля 2022

Силовики сообщили о тотальной проверке жителей Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток с автоматом. Челябинск, оружие, подросток, вооруженный человек, автомат калашникова
Росгвардия, МВД и ФСБ проверит всех владельцев оружия Фото:

ГУ МВД по Пермскому краю вместе с ФСБ и Росгвардией в 2022 году проверят 100% владельцев оружия в Перми. Об этом сообщил на заседании заксобрания 17 февраля начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов. Трансляция заседания велась на официальном сайте парламента.

«Решение принято на федеральном уровне, и мы совместно с Росгвардией, Федеральной службой безопасности в 2022 году проверим 100% владельцев оружия. Это будет внеплановая проверка. В целом работа по данному направлению организована, и террористических моментов [с применением оружия] на территории края не было. За исключением Пермского государственного университета», — заявил Щеглов.

Начальник краевого главка отметил, что в 2021 году было зарегистрировано 63 преступления с применением огнестрельного, газового оружия и оружия ограничительного поражения, за три года — 276. Но в основном, по его словам, эти преступления носили бытовой характер или были использованы при разбойных нападениях. Единственным исключением стала стрельба в Пермском госуниверситете.

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ГУ МВД по Пермскому краю вместе с ФСБ и Росгвардией в 2022 году проверят 100% владельцев оружия в Перми. Об этом сообщил на заседании заксобрания 17 февраля начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов. Трансляция заседания велась на официальном сайте парламента. «Решение принято на федеральном уровне, и мы совместно с Росгвардией, Федеральной службой безопасности в 2022 году проверим 100% владельцев оружия. Это будет внеплановая проверка. В целом работа по данному направлению организована, и террористических моментов [с применением оружия] на территории края не было. За исключением Пермского государственного университета», — заявил Щеглов. Начальник краевого главка отметил, что в 2021 году было зарегистрировано 63 преступления с применением огнестрельного, газового оружия и оружия ограничительного поражения, за три года — 276. Но в основном, по его словам, эти преступления носили бытовой характер или были использованы при разбойных нападениях. Единственным исключением стала стрельба в Пермском госуниверситете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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