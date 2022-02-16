Силовики сообщили о тотальной проверке жителей Перми

17 февраля 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Росгвардия, МВД и ФСБ проверит всех владельцев оружия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ГУ МВД по Пермскому краю вместе с ФСБ и Росгвардией в 2022 году проверят 100% владельцев оружия в Перми. Об этом сообщил на заседании заксобрания 17 февраля начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов. Трансляция заседания велась на официальном сайте парламента. «Решение принято на федеральном уровне, и мы совместно с Росгвардией, Федеральной службой безопасности в 2022 году проверим 100% владельцев оружия. Это будет внеплановая проверка. В целом работа по данному направлению организована, и террористических моментов [с применением оружия] на территории края не было. За исключением Пермского государственного университета», — заявил Щеглов. Начальник краевого главка отметил, что в 2021 году было зарегистрировано 63 преступления с применением огнестрельного, газового оружия и оружия ограничительного поражения, за три года — 276. Но в основном, по его словам, эти преступления носили бытовой характер или были использованы при разбойных нападениях. Единственным исключением стала стрельба в Пермском госуниверситете. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

ГУ МВД по Пермскому краю вместе с ФСБ и Росгвардией в 2022 году проверят 100% владельцев оружия в Перми. Об этом сообщил на заседании заксобрания 17 февраля начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов. Трансляция заседания велась на официальном сайте парламента. «Решение принято на федеральном уровне, и мы совместно с Росгвардией, Федеральной службой безопасности в 2022 году проверим 100% владельцев оружия. Это будет внеплановая проверка. В целом работа по данному направлению организована, и террористических моментов [с применением оружия] на территории края не было. За исключением Пермского государственного университета», — заявил Щеглов. Начальник краевого главка отметил, что в 2021 году было зарегистрировано 63 преступления с применением огнестрельного, газового оружия и оружия ограничительного поражения, за три года — 276. Но в основном, по его словам, эти преступления носили бытовой характер или были использованы при разбойных нападениях. Единственным исключением стала стрельба в Пермском госуниверситете.