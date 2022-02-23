Застройщик кетовской школы судится с бывшим заводом сенатора

В селе Кетово построена новая школа, которую власти планируют выкупить у застройщика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский предприниматель Андрей Лушников, который построил в Кетово школу, подал иск в отношении АО «СКТБ «Курганприбор». Ранее учредителем предприятия был сенатор Сергей Муратов. Информация о судебном процессе размещена в картотеке арбитражного суда Курганской области.

«Индивидуальный предприниматель Лушников Андрей Владиславович обратился в арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к АО «Специальное конструкторское технологическое бюро «Курганприбор» о признании недействительным договора поручительства от 11.03.2020, заключенный между сторонами, как так имеет исключительно формальный характер и совершен лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия», — говорится в определении суда о принятии искового заявления, подготовке дела к судебному разбирательству.

В разговоре с URA.RU Лушников пояснил, что иск подан с целью перенести разбирательство из Курганского городского суда в арбитражный. «СКТБ 25 декабря 2021 года подало иск о возврате долга 30 млн рублей с ООО „Эверест“. Иск был подан в городской суд (ответчик „Эверест“ и четыре поручителя). Так как все поручители являются предпринимателями, я заявил ходатайство о переводе в арбитраж. Мы должны СКТБ, и благодарны им за помощь. Рассчитываться будем в полном объеме, плюс проценты по займу», — уточнил Лушников.

Он также добавил, что деньги были перечислены в марте 2020 года. Застройщик направил средства на приобретение оборудования для школы.

Кетовская школа второй год простаивает без детей. Власти и застройщик не смогли договориться о стоимости выкупа объекта. Сейчас создана комиссия, которая решает этот вопрос. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил найти механизм урегулирования ситуации.

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