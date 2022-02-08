Курганские власти озвучили позицию Шумкова по кетовской школе

Вадим Шумков поручил решить вопрос с открытием новой школы в Кетово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил найти механизм урегулирования ситуации по кетовской школе, которую ранее власти отказались выкупать у застройщика. Об этом сообщает telegram-канал правительства региона.

«С учетом готовности всех заинтересованных лиц и застройщика к конструктивному диалогу по предложению правительства Курганской области создана рабочая группа с участием администрации Кетовского района и представителей компании-застройщика. По поручению губернатора Курганской области ведется поиск механизма урегулирования ситуации», — говорится в сообщении правительства региона.

Отмечается, что на совещании рабочей группы обсудили возможные пути решения вопроса. Участники процесса восприняли их позитивно. В правительстве подчеркнули, что «достоверная и объективная информация по данной ситуации будет размещаться только на официальных ресурсах правительства Курганской области — в социальных сетях и мессенджерах».

Директор департамента образования и науки региона Андрей Кочеров сообщил, что в настоящее время в рабочей группе ведется обмен документами между сторонами. «Нам направлен список оборудования, которым оснащена школа. Мы сейчас проводим сверку по приказам Минобразования о том, какое должно быть оборудование, чтобы понимать, в каком объеме школа оснащена. Также предоставляется документация по затратам, которые понес застройщик, чтобы позиция основывалась не на эмоциях, а на документах и взаимоуважении участников», — сказал Кочеров на комитете по социальной политике, отвечая на вопросы депутатов. Спикер облдумы Дмитрий Фролов добавил: «Позиция губернатора — он заинтересован в приобретении школы, но в рамках действующего законодательства».

Власти отказались выкупать новую школу, так как область оценила ее в 738 млн рублей, а застройщик-инвестор доказал в суде, что она стоит не менее 1,1 млрд рублей. Курганский прокурор Андрей Назаров направил губернатору Вадиму Шумкову представление, в котором предложил наказать чиновников, виновных в скандале с новой школой в селе Кетово. Вокруг ситуации со школой разразился скандал, активисты родкомитета извинились перед властями. Директор строительной компании «Эверест» Андрей Лушников подал в суд на пресс-секретаря губернатора Курганской области Александра Тетерина, обвинив чиновника в клевете.

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