Физик-ядерщик: чем мог кончиться пожар на Запорожской АЭС

04 марта 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Защитная оболочка реактора не способна выдержать попадания снаряда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский уверен, что повреждение энергоблока Запорожской АЭС привело бы к выбросу радиации в воздух, которая могла дойти до Москвы. Об этом он рассказал в беседе с «Ридусом». «При обстреле реактора или хранилища отработанного ядерного топлива может произойти разгерметизация. И при разрушении первого контура реактора все радиоактивные элементы выбрасываются в окружающую среду», — заявил Ожаровский. Он подчеркнул, что защитная оболочка станции не рассчитана на боевые действия и не смогла бы выдержать попадания снаряда. Радиационный фон, находящийся в норме, говорит о том, что при ведении спецоперации удалось избежать повреждения энергоблока и масштабной утечки радиации. «Это вопрос часов. В течение полусуток или суток радиация распространилась бы на сотни километров, достигла Курска, Москвы, в небольших дозах — Архангельска», — сообщает Ожаровский. Минобороны РФ заявило, что в ночь на 4 марта украинские войска пытались спровоцировать огонь по Запорожской АЭС. Во время столкновения за пределами станции произошел пожар. На данный момент ВС РФ взяли станцию под контроль. Бой происходил в ходе специальной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил 24 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский уверен, что повреждение энергоблока Запорожской АЭС привело бы к выбросу радиации в воздух, которая могла дойти до Москвы. Об этом он рассказал в беседе с «Ридусом». «При обстреле реактора или хранилища отработанного ядерного топлива может произойти разгерметизация. И при разрушении первого контура реактора все радиоактивные элементы выбрасываются в окружающую среду», — заявил Ожаровский. Он подчеркнул, что защитная оболочка станции не рассчитана на боевые действия и не смогла бы выдержать попадания снаряда. Радиационный фон, находящийся в норме, говорит о том, что при ведении спецоперации удалось избежать повреждения энергоблока и масштабной утечки радиации. «Это вопрос часов. В течение полусуток или суток радиация распространилась бы на сотни километров, достигла Курска, Москвы, в небольших дозах — Архангельска», — сообщает Ожаровский. Минобороны РФ заявило, что в ночь на 4 марта украинские войска пытались спровоцировать огонь по Запорожской АЭС. Во время столкновения за пределами станции произошел пожар. На данный момент ВС РФ взяли станцию под контроль. Бой происходил в ходе специальной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил 24 февраля.