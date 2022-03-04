04 марта 2022
03 марта 2022

Депутаты в ЯНАО хотят лишить жителей РФ льготы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , депутат, чиновник, руки
Заседание депутатов ЯНАО пройдет 17 марта Фото:

Ямальские законодатели хотят внести поправки в жилищный кодекс РФ, которые позволят лишать людей служебного жилья или общежития, если у них появляется другая недвижимость в собственности или по договору соцнайма. Об этом сообщается на сайте регпарламента ЯНАО.

«Действующая редакция Жилищного кодекса не запрещает пользоваться общежитиями или служебным жильем даже в случае, если наниматель или члены его семьи уже решили жилищный вопрос. Будет справедливо, если, получив новое жилье, граждане вернут работодателю ранее занимаемые помещения для передачи его нуждающимся», — приводит пресс-служба слова депутата от «Единой России» Сергея Ямкина.

Кроме того, законодатели определились с предстоящей повесткой заседания регпарламента, которое пройдет 17 марта. На прошлом заседании депутаты предложили внести поправки сразу в несколько федеральных законов, а также приняли базовый закон о тишине в регионе.

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Ямальские законодатели хотят внести поправки в жилищный кодекс РФ, которые позволят лишать людей служебного жилья или общежития, если у них появляется другая недвижимость в собственности или по договору соцнайма. Об этом сообщается на сайте регпарламента ЯНАО. «Действующая редакция Жилищного кодекса не запрещает пользоваться общежитиями или служебным жильем даже в случае, если наниматель или члены его семьи уже решили жилищный вопрос. Будет справедливо, если, получив новое жилье, граждане вернут работодателю ранее занимаемые помещения для передачи его нуждающимся», — приводит пресс-служба слова депутата от «Единой России» Сергея Ямкина. Кроме того, законодатели определились с предстоящей повесткой заседания регпарламента, которое пройдет 17 марта. На прошлом заседании депутаты предложили внести поправки сразу в несколько федеральных законов, а также приняли базовый закон о тишине в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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