Депутаты в ЯНАО хотят лишить жителей РФ льготы

05 марта 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Заседание депутатов ЯНАО пройдет 17 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ямальские законодатели хотят внести поправки в жилищный кодекс РФ, которые позволят лишать людей служебного жилья или общежития, если у них появляется другая недвижимость в собственности или по договору соцнайма. Об этом сообщается на сайте регпарламента ЯНАО. «Действующая редакция Жилищного кодекса не запрещает пользоваться общежитиями или служебным жильем даже в случае, если наниматель или члены его семьи уже решили жилищный вопрос. Будет справедливо, если, получив новое жилье, граждане вернут работодателю ранее занимаемые помещения для передачи его нуждающимся», — приводит пресс-служба слова депутата от «Единой России» Сергея Ямкина. Кроме того, законодатели определились с предстоящей повесткой заседания регпарламента, которое пройдет 17 марта. На прошлом заседании депутаты предложили внести поправки сразу в несколько федеральных законов, а также приняли базовый закон о тишине в регионе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ямальские законодатели хотят внести поправки в жилищный кодекс РФ, которые позволят лишать людей служебного жилья или общежития, если у них появляется другая недвижимость в собственности или по договору соцнайма. Об этом сообщается на сайте регпарламента ЯНАО. «Действующая редакция Жилищного кодекса не запрещает пользоваться общежитиями или служебным жильем даже в случае, если наниматель или члены его семьи уже решили жилищный вопрос. Будет справедливо, если, получив новое жилье, граждане вернут работодателю ранее занимаемые помещения для передачи его нуждающимся», — приводит пресс-служба слова депутата от «Единой России» Сергея Ямкина. Кроме того, законодатели определились с предстоящей повесткой заседания регпарламента, которое пройдет 17 марта. На прошлом заседании депутаты предложили внести поправки сразу в несколько федеральных законов, а также приняли базовый закон о тишине в регионе.