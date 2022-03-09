Евро и доллар в России обновили исторический максимум

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Рубль падает на фоне санкций Фото:
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Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине

Курс евро на Мосбирже превысил 127 рублей. Это новый исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.

«По данным биржи на 10:24 московского времени, курс евро ускорил рост до 127,42 рубля (+7,09%)», — следует из данных торгов на Московской бирже. Курс доллара вырос до 117,36 рубля.

Президент России Владимир Путин ранее запретил вывозить из России за границу евро, доллары и другую национальную валюту разных стран. Кроме того, запрещается вывозить из страны наличными свыше 10 тысяч долларов. Это ответ на санкции со стороны стран Запада и США, которые были введены в отношении российских банков после начала спецоперации на Украине.

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Курс евро на Мосбирже превысил 127 рублей. Это новый исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. «По данным биржи на 10:24 московского времени, курс евро ускорил рост до 127,42 рубля (+7,09%)», — следует из данных торгов на Московской бирже. Курс доллара вырос до 117,36 рубля. Президент России Владимир Путин ранее запретил вывозить из России за границу евро, доллары и другую национальную валюту разных стран. Кроме того, запрещается вывозить из страны наличными свыше 10 тысяч долларов. Это ответ на санкции со стороны стран Запада и США, которые были введены в отношении российских банков после начала спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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