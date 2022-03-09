Евро и доллар в России обновили исторический максимум

Курс евро на Мосбирже превысил 127 рублей. Это новый исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.
«По данным биржи на 10:24 московского времени, курс евро ускорил рост до 127,42 рубля (+7,09%)», — следует из данных торгов на Московской бирже. Курс доллара вырос до 117,36 рубля.
Президент России Владимир Путин ранее запретил вывозить из России за границу евро, доллары и другую национальную валюту разных стран. Кроме того, запрещается вывозить из страны наличными свыше 10 тысяч долларов. Это ответ на санкции со стороны стран Запада и США, которые были введены в отношении российских банков после начала спецоперации на Украине.
Курс евро на Мосбирже превысил 127 рублей. Это новый исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. «По данным биржи на 10:24 московского времени, курс евро ускорил рост до 127,42 рубля (+7,09%)», — следует из данных торгов на Московской бирже. Курс доллара вырос до 117,36 рубля. Президент России Владимир Путин ранее запретил вывозить из России за границу евро, доллары и другую национальную валюту разных стран. Кроме того, запрещается вывозить из страны наличными свыше 10 тысяч долларов. Это ответ на санкции со стороны стран Запада и США, которые были введены в отношении российских банков после начала спецоперации на Украине.