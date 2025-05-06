Демарш против Мерца: эксперт объяснил URA.RU короткий провал нового канцлера перед победой на выборах

Лидер фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, избранный канцлером Германии, изначально не сумел получить абсолютное большинство голосов в первом туре выборов, которые прошли в Бундестаге. Об этом сообщают иностранные издания.
«Фридрих Мерц не смог набрать необходимого абсолютного большинства для избрания канцлером...» — пишет Reuters. Агентство ссылается на трансляцию. За Мерца тогда проголосовали лишь 310 парламентариев, в то время как для его одобрения требовалось минимум 316 голосов. Подобная ситуация произошла в истории Федеративной Республики Германии впервые.
Участники первого тура голосования, на котором определялась кандидатура будущего канцлера Германии, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, определили его дальнейший ход. В каком-то роде отсутствие нужного количество голосов за Мерца — демарш против него самого, считает политолог.
«Это не выход из коалиции, это демарш против самого Мерца. То есть, кто-то при тайном голосовании решил, что он за Мерца голосовать не будет. Ну и, собственно говоря, определил тем самым ситуацию. На сегодняшний момент есть соглашение между социал-демократами и ХДС о создании коалиции. Соглашение никто не отменял», — рассказал эксперт. Брутер считает, что если бы Мерц решил не продолжать участие в выборной гонке, это соглашение должно было быть расторгнуто следующим лидером ХДС/ХСС.
«Кто-то решил избавиться от самого Мерца, считая его вполне токсичным моментом. Мерц достаточно радикальных взглядов придерживается», — рассказывает политолог. По мнению Брутера, решиться на поиск другого кандидата могли даже не социал-демократы, а однопартийцы самого Мерца.
Однако после провала в первом туре, прошел второй этап голосования, по итогам которого Фридрих Мерц занял пост канцлера Германии. По мнению эксперта, это связано с тем, что Германия не могла себе позвонить оставаться без высшего должностного лица. Если бы определиться с новым канцлером не удалось на этот раз, повторные выборы удалось провести лишь спустя две недели.
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