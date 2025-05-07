Мадуро прибыл в Москву на 80-е Дня Победы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в Россию. В рамках визита глава государства проведет переговоры и примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«В Москве политик проведет переговоры и примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Великой Победы», — сообщает RT. На кадрах, распространенных изданием, видно, как Мадуро вместе с супругой спускаются по трапу Airbus A340 и приветствуют встречающую их делегацию.
Как сообщало URA.RU ранее, свое участие в Параде Победы в Москве 9 мая подтвердили 24 мировых лидера. В числе стран, чьи представители приедут в российскую столицу, названы Армения, Белоруссия, Китай, Бразилия, Сербия и ряд других государств. В списке стран также значатся Абхазия, Азербайджан, Буркина-Фасо, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Республика Конго, Республика Сербская, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия.
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