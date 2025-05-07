Число погибших после ударов Индии по Пакистану возросло

Число жертв среди мирного населения после ударов Индии по объектам на территории Пакистана увеличилось до трех человек. Об этом сообщил глава министерства обороны Пакистана Хаваджа Асиф.
«У нас есть подтвержденные сообщения о гибели трех гражданских лиц, в том числе одного ребенка», — заявил Асиф агентству Франс Пресс. По данным СМИ, удары были нанесены в ответ на атаку «Фронта сопротивления»* и «Лашкар-и-Тайба»* в индийском регионе Джамму и Кашмир.
В ответ на теракт Индия выслала пакистанских военных атташе, приостановила действие Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и закрыла транзитный пункт Аттари. Премьер-министр Индии предоставил вооруженным силам страны «полную оперативную свободу» для ответа на теракт. В свою очередь, Пакистан приостановил все двусторонние соглашения с Индией, закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний и пригрозил расценивать любые попытки ограничения водоснабжения как акт войны.
Ранее стало известно, что в результате ударов вооруженных сил Индии по территории Пакистана погибли два человека и еще 12 получили ранения. По данным ISPR, в результате обстрела в населенном пункте Ахмадпур пострадали не менее 12 гражданских лиц.
* Террористическая организация запрещена в России.
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