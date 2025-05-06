Reuters сообщил о взрывах у границы Индии и Пакистана

В районе города Музаффарабад, административного центра контролируемой Пакистаном части Кашмира, прогремела серия громких взрывов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев происшествия.
По их словам, после серии взрывов в городе было отключено электричество. «Множественные громкие взрывы слышны недалеко от города Музаффарабад», — приводит слова очевидцев агентство Reuters. О причинах инцидента и наличии пострадавших пока не сообщается.
Местные жители отмечают, что взрывы произошли в вечернее время, после чего в некоторых районах города наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Власти региона пока не сделали официальных заявлений относительно произошедшего.
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