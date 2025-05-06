06 мая 2025

Reuters сообщил о взрывах у границы Индии и Пакистана

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Взрывы слышны в пакистанской части Кашмира
Взрывы слышны в пакистанской части Кашмира Фото:
новость из сюжета
Конфликт Индии и Пакистана

В районе города Музаффарабад, административного центра контролируемой Пакистаном части Кашмира, прогремела серия громких взрывов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев происшествия.

По их словам, после серии взрывов в городе было отключено электричество. «Множественные громкие взрывы слышны недалеко от города Музаффарабад», — приводит слова очевидцев агентство Reuters. О причинах инцидента и наличии пострадавших пока не сообщается.

Местные жители отмечают, что взрывы произошли в вечернее время, после чего в некоторых районах города наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Власти региона пока не сделали официальных заявлений относительно произошедшего.

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В районе города Музаффарабад, административного центра контролируемой Пакистаном части Кашмира, прогремела серия громких взрывов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев происшествия. По их словам, после серии взрывов в городе было отключено электричество. «Множественные громкие взрывы слышны недалеко от города Музаффарабад», — приводит слова очевидцев агентство Reuters. О причинах инцидента и наличии пострадавших пока не сообщается. Местные жители отмечают, что взрывы произошли в вечернее время, после чего в некоторых районах города наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Власти региона пока не сделали официальных заявлений относительно произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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