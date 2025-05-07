Трамп отреагировал на конфликт между Индией и Пакистаном

Трамп: наносимые удары между Индией и Пакистаном являются позором
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Президент США жестко высказался о военных столкновениях
Президент США жестко высказался о военных столкновениях Фото:
новость из сюжета
Конфликт Индии и Пакистана

Обмен ударами между Индией и Пакистаном является позором. Так охарактеризовал вооруженное противостояние между Нью-Дели и Исламабадом президент США Дональд Трамп. Соответствующую оценку конфликту американский лидер дал на встрече с журналистами в Белом доме.

«Это позор. Мы только что узнали об этом, заходя в Овальный кабинет», — процитировало слова Трампа РИА Новости. Глава государства также добавил, что надеется на «очень скорое» завершение эскалации между сторонами.

Как сообщало URA.RU ранее, Вооруженные силы Индии провели «Операцию Синдур», в ходе которой были нанесены удары по девяти объектам, связанным с террористической инфраструктурой на территории Пакистана и в оккупированных им районах Джамму и Кашмира. Погибли два человека и еще 12 получили ранения. Между тем, Исламабад запустил ракеты по нескольким целям в Индии.

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Обмен ударами между Индией и Пакистаном является позором. Так охарактеризовал вооруженное противостояние между Нью-Дели и Исламабадом президент США Дональд Трамп. Соответствующую оценку конфликту американский лидер дал на встрече с журналистами в Белом доме. «Это позор. Мы только что узнали об этом, заходя в Овальный кабинет», — процитировало слова Трампа РИА Новости. Глава государства также добавил, что надеется на «очень скорое» завершение эскалации между сторонами. Как сообщало URA.RU ранее, Вооруженные силы Индии провели «Операцию Синдур», в ходе которой были нанесены удары по девяти объектам, связанным с террористической инфраструктурой на территории Пакистана и в оккупированных им районах Джамму и Кашмира. Погибли два человека и еще 12 получили ранения. Между тем, Исламабад запустил ракеты по нескольким целям в Индии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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