Трамп отреагировал на конфликт между Индией и Пакистаном

Обмен ударами между Индией и Пакистаном является позором. Так охарактеризовал вооруженное противостояние между Нью-Дели и Исламабадом президент США Дональд Трамп. Соответствующую оценку конфликту американский лидер дал на встрече с журналистами в Белом доме.
«Это позор. Мы только что узнали об этом, заходя в Овальный кабинет», — процитировало слова Трампа РИА Новости. Глава государства также добавил, что надеется на «очень скорое» завершение эскалации между сторонами.
Как сообщало URA.RU ранее, Вооруженные силы Индии провели «Операцию Синдур», в ходе которой были нанесены удары по девяти объектам, связанным с террористической инфраструктурой на территории Пакистана и в оккупированных им районах Джамму и Кашмира. Погибли два человека и еще 12 получили ранения. Между тем, Исламабад запустил ракеты по нескольким целям в Индии.
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