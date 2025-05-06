Следователи уточнили, какую взятку вменяют главному кадровику Минобороны Кузнецову

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. По данным источника в правоохранительных органах, сумма предполагаемой взятки увеличилась с первоначальных 30,5 млн рублей до более чем 80 млн рублей по результатам оценочной экспертизы, проведенной в рамках следствия. Оба фигуранта уголовного дела уже ознакомились с материалами, которые составляют 40 томов, но свою вину не признали.
«Следствие утверждает, что это была взятка, которую генерал получил от предпринимателя за помощь в заключении с его ИП госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн 300 тыс. рублей», — сообщает источник «Коммерсанта». В ходе расследования было установлено, что участок земли был приобретен и оформлен на супругу Кузнецова за 7,5 млн рублей, а жилой дом площадью 1125 кв. м был построен и также оформлен на жену чиновника. Сумма предполагаемой взятки изначально составляла 30,5 млн рублей, но после экспертизы превысила 80 млн.
Как отмечает издание, увеличение суммы взятки связано с оценкой земельного участка и построенного на нем жилого дома, которые бизнесмен Мартиросян, по версии следствия, передал генералу Кузнецову за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг для учащихся Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко.
В материале также уточняется, что оба обвиняемых были арестованы в мае 2024 года и не признали вину ни на этапе следствия, ни при предъявлении обвинения в окончательной редакции дела. При этом уголовное преследование Кузнецова финансово сказалось на его двух дочерях. Следствие считает, что генерал Кузнецов лоббировал интересы Мартиросяна в ходе двух аукционов на предоставление гостиничных услуг для военного училища в период с 2020 по 2022 годы.
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