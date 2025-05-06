Суд отправил под стражу экс-депутата Верещагину за хулиганство

07 мая 2025 в 00:53 Размер текста - 17 +

В суде огласили приговор бывшему депутату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший муниципальный депутат и журналистка Елена Верещагина приговорена Троицким районным судом Москвы к административному аресту сроком на 15 суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. «Верещагина Елена Игоревна признана виновной в совершении административного правонарушения за мелкое хулиганство. Ей назначено административное наказание в виде ареста на 15 суток», — процитировало пресс-службу суда ТАСС. Согласно материалам дела, Верещагина, находясь в общественном месте, нарушала общественный порядок, выражалась нецензурно, размахивала руками и демонстрировала явное неуважение к обществу. При этом женщина не реагировала на окружающих. Другие детали дела не уточняются. Как сообщало URA.RU ранее, Соликамский городской суд вновь рассмотрит прошение об условно-досрочном освобождении бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева. Ранее его приговорили к четырем годам колонии строгого режима за дебош в баре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший муниципальный депутат и журналистка Елена Верещагина приговорена Троицким районным судом Москвы к административному аресту сроком на 15 суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. «Верещагина Елена Игоревна признана виновной в совершении административного правонарушения за мелкое хулиганство. Ей назначено административное наказание в виде ареста на 15 суток», — процитировало пресс-службу суда ТАСС. Согласно материалам дела, Верещагина, находясь в общественном месте, нарушала общественный порядок, выражалась нецензурно, размахивала руками и демонстрировала явное неуважение к обществу. При этом женщина не реагировала на окружающих. Другие детали дела не уточняются. Как сообщало URA.RU ранее, Соликамский городской суд вновь рассмотрит прошение об условно-досрочном освобождении бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева. Ранее его приговорили к четырем годам колонии строгого режима за дебош в баре.