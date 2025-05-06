06 мая 2025

Аэропорт Саратова принял девять летевших в Москву самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ограничений в московских аэропортах самолетам пришлось приземлиться в других городах
Из-за ограничений в московских аэропортах самолетам пришлось приземлиться в других городах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Саратовский международный аэропорт «Гагарин» 6 мая принял девять авиарейсов, следовавших в Москву из российских городов. Также это были борта из Грузии, Турции, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Международный аэропорт „Гагарин“ принял в качестве запасного девять самолетов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла из Тбилиси, Газипаша, Баку, Душанбе, Минеральных Вод, Ставрополя, Ташкента и Сочи (два борта). В настоящее время самолеты получают наземное обслуживание. С пассажирами работают представители авиакомпаний», — процитировало сообщение ведомства РИА Новости.

Как сообщало URA.RU, самолеты, следующие в московский авиаузел, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за временных ограничений в воздушном пространстве над Центральной Россией. Они затронули аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Кроме этого, из-за потенциальных атак беспилотников, план «Ковер» ввели в московском аэропорту Жуковский.

Ранее средства противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 57 беспилотных летательных аппаратов. Они были запущены с территории Украины и нацелены на шесть российских регионов.

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Саратовский международный аэропорт «Гагарин» 6 мая принял девять авиарейсов, следовавших в Москву из российских городов. Также это были борта из Грузии, Турции, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «Международный аэропорт „Гагарин“ принял в качестве запасного девять самолетов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла из Тбилиси, Газипаша, Баку, Душанбе, Минеральных Вод, Ставрополя, Ташкента и Сочи (два борта). В настоящее время самолеты получают наземное обслуживание. С пассажирами работают представители авиакомпаний», — процитировало сообщение ведомства РИА Новости. Как сообщало URA.RU, самолеты, следующие в московский авиаузел, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за временных ограничений в воздушном пространстве над Центральной Россией. Они затронули аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Кроме этого, из-за потенциальных атак беспилотников, план «Ковер» ввели в московском аэропорту Жуковский. Ранее средства противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 57 беспилотных летательных аппаратов. Они были запущены с территории Украины и нацелены на шесть российских регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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