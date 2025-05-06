Трамп пообещал сделать важное заявление 8 или 9 мая

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме заявил, что намерен сделать важное заявление 8 или 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента США.
«Это объявление будет сделано в четверг, или в пятницу, или в понедельник перед нашим отъездом (на Ближний Восток — Прим. ред.), но это будет одно из самых важных объявлений, которые были сделаны за многие годы по определенной теме, очень важной теме», — отметил Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что речь идет о позитивном событии, однако не стал раскрывать подробности и не уточнил, какой именно вопрос будет затронут в его обращении.
На следующей неделе с 13 по 16 мая глава американского государства отправится с визитом в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. При этом, Трамп заявил, что не уверен, пройдет ли его встреча с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита в Саудовскую Аравию, передает «Царьград».
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