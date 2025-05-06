06 мая 2025

Трамп пообещал сделать важное заявление 8 или 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп подчеркнул, что это будет «одно из самых важных объявлений
Трамп подчеркнул, что это будет «одно из самых важных объявлений Фото:

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме заявил, что намерен сделать важное заявление 8 или 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента США.

«Это объявление будет сделано в четверг, или в пятницу, или в понедельник перед нашим отъездом (на Ближний Восток — Прим. ред.), но это будет одно из самых важных объявлений, которые были сделаны за многие годы по определенной теме, очень важной теме», — отметил Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что речь идет о позитивном событии, однако не стал раскрывать подробности и не уточнил, какой именно вопрос будет затронут в его обращении.

На следующей неделе с 13 по 16 мая глава американского государства отправится с визитом в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. При этом, Трамп заявил, что не уверен, пройдет ли его встреча с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита в Саудовскую Аравию, передает «Царьград».

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Президент США Дональд Трамп во время переговоров с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме заявил, что намерен сделать важное заявление 8 или 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента США. «Это объявление будет сделано в четверг, или в пятницу, или в понедельник перед нашим отъездом (на Ближний Восток — Прим. ред.), но это будет одно из самых важных объявлений, которые были сделаны за многие годы по определенной теме, очень важной теме», — отметил Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что речь идет о позитивном событии, однако не стал раскрывать подробности и не уточнил, какой именно вопрос будет затронут в его обращении. На следующей неделе с 13 по 16 мая глава американского государства отправится с визитом в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. При этом, Трамп заявил, что не уверен, пройдет ли его встреча с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита в Саудовскую Аравию, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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