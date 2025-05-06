06 мая 2025

Трамп: сейчас неподходящее время, чтобы приглашать Россию в G7

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Трамп высказался об идее пригласить Россию присоединиться к G7
Трамп высказался об идее пригласить Россию присоединиться к G7 Фото:

Вашингтон считает нынешний момент неподходящим для приглашения России присоединиться к группе «Большой семерки» (G7). Об этом сообщил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о возможности возвращения России в организацию, передает агентство Reuters.

«Нет, я думаю, что сейчас неподходящее время», — сказал Трамп. Он также охарактеризовал решение об исключении России из G8 как «очень глупое». По его словам, если бы Россия оставалась в составе G8, то нынешнего военного конфликта, по его мнению, удалось бы избежать: «Если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее комментировал вопрос о возможном возвращении России в состав «Большой семерки». Тогда он отмечал, что Москва в настоящее время придает большее значение укреплению сотрудничества в рамках «Группы двадцати» (G20).

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Вашингтон считает нынешний момент неподходящим для приглашения России присоединиться к группе «Большой семерки» (G7). Об этом сообщил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о возможности возвращения России в организацию, передает агентство Reuters. «Нет, я думаю, что сейчас неподходящее время», — сказал Трамп. Он также охарактеризовал решение об исключении России из G8 как «очень глупое». По его словам, если бы Россия оставалась в составе G8, то нынешнего военного конфликта, по его мнению, удалось бы избежать: «Если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее комментировал вопрос о возможном возвращении России в состав «Большой семерки». Тогда он отмечал, что Москва в настоящее время придает большее значение укреплению сотрудничества в рамках «Группы двадцати» (G20).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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