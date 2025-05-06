В Москве прошла традиционная акция «Вальс Победы», участие в которой приняли 400 студентов столичных колледжей. Юноши и девушки, облаченные в стилизованные костюмы 1940-х годов, организовали масштабный танец возле арки главного входа на ВДНХ.
«Вальс Победы» традиционно проводится в преддверии 9 мая. В нынешнем году молодые люди исполнили танец под известную композицию «Майский вальс». Студенты передали атмосферу военных лет и отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны.
На мероприятии находились около 30 почетных гостей: это ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, дети войны, блокадники Ленинграда, а также труженики тыла. После окончания танца студенты подарили им цветочные букеты. Как прошла акция «Вальс Победы» — в фотогалерее URA.RU.
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