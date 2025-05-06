Студенты столичных колледжей закружились в «Вальсе Победы»: как прошла ежегодная акция на ВДНХ. Фоторепортаж

В Москве на ВДНХ 400 студентов колледжей приняли участие в акции «Вальс Победы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Две сотни пар студентов закружились в танце в рамках патриотической акции «Вальс Победы»
Две сотни пар студентов закружились в танце в рамках патриотической акции «Вальс Победы» Фото:

В Москве прошла традиционная акция «Вальс Победы», участие в которой приняли 400 студентов столичных колледжей. Юноши и девушки, облаченные в стилизованные костюмы 1940-х годов, организовали масштабный танец возле арки главного входа на ВДНХ.

«Вальс Победы» традиционно проводится в преддверии 9 мая. В нынешнем году молодые люди исполнили танец под известную композицию «Майский вальс». Студенты передали атмосферу военных лет и отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны.

На мероприятии находились около 30 почетных гостей: это ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, дети войны, блокадники Ленинграда, а также труженики тыла. После окончания танца студенты подарили им цветочные букеты. Как прошла акция «Вальс Победы» — в фотогалерее URA.RU.

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В Москве прошла традиционная акция «Вальс Победы», участие в которой приняли 400 студентов столичных колледжей. Юноши и девушки, облаченные в стилизованные костюмы 1940-х годов, организовали масштабный танец возле арки главного входа на ВДНХ. «Вальс Победы» традиционно проводится в преддверии 9 мая. В нынешнем году молодые люди исполнили танец под известную композицию «Майский вальс». Студенты передали атмосферу военных лет и отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны. На мероприятии находились около 30 почетных гостей: это ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, дети войны, блокадники Ленинграда, а также труженики тыла. После окончания танца студенты подарили им цветочные букеты. Как прошла акция «Вальс Победы» — в фотогалерее URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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