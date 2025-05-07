News18: Индия уничтожила 12 террористов после ударов в Пакистане

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Индийские войска нанесли ракетный удар по пакистанским вооруженным формированиям
Индийские войска нанесли ракетный удар по пакистанским вооруженным формированиям Фото:

Вооруженные силы Индии нанесли удары по Пакистану, уничтожив не менее 12 террористов. Об этом сообщили источники в индийском правительстве.

«По меньшей мере 12 террористов были убиты и 55 ранены в результате ударов, нанесенных Индией по лагерям террористов в Пакистане», — цитирует собственные источники телеканал News18. По данным собеседников, атака была направлена на места скопления живой силы.

Ракетные удары стали ответной мерой Индии на недавние теракты и активизацию деятельности террористических группировок в приграничных районах. Власти Индии подчеркивают, что операция была направлена исключительно против объектов, связанных с террористами, чтобы минимизировать ущерб среди гражданского населения. Официальных комментариев со стороны правительства Пакистана на момент публикации не поступало.

Ранее Минобороны Индии объявило о начале военной операции «Синдур» против объектов, которые были названы «террористической инфраструктурой» на территории Пакистана, передает «Национальная служба новостей». Пакистанские власти сообщили о гибели мирных жителей и повреждении религиозных объектов. Последовала ответная ракетная атака. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта и нанесении ущерба гражданскому населению. В данный момент воздушное пространство над Пакистаном закрыто для полетов отмечает RT.

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Вооруженные силы Индии нанесли удары по Пакистану, уничтожив не менее 12 террористов. Об этом сообщили источники в индийском правительстве. «По меньшей мере 12 террористов были убиты и 55 ранены в результате ударов, нанесенных Индией по лагерям террористов в Пакистане», — цитирует собственные источники телеканал News18. По данным собеседников, атака была направлена на места скопления живой силы. Ракетные удары стали ответной мерой Индии на недавние теракты и активизацию деятельности террористических группировок в приграничных районах. Власти Индии подчеркивают, что операция была направлена исключительно против объектов, связанных с террористами, чтобы минимизировать ущерб среди гражданского населения. Официальных комментариев со стороны правительства Пакистана на момент публикации не поступало. Ранее Минобороны Индии объявило о начале военной операции «Синдур» против объектов, которые были названы «террористической инфраструктурой» на территории Пакистана, передает «Национальная служба новостей». Пакистанские власти сообщили о гибели мирных жителей и повреждении религиозных объектов. Последовала ответная ракетная атака. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта и нанесении ущерба гражданскому населению. В данный момент воздушное пространство над Пакистаном закрыто для полетов отмечает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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