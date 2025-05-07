The National Interest: БМР-3МА «Вепрь» успешно проявил себя в зоне СВО

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«Вепрь» позволяет ВС РФ быстро наступать на Украине
«Вепрь» позволяет ВС РФ быстро наступать на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боевая машина разминирования БМР-3МА «Вепрь» продемонстрировала высокую эффективность и надежность в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает американское издание The National Interest, проанализировавшее работу российской техники в условиях боевых действий.

«Она была разработана для одной цели: расчистки минных полей и создания безопасных проходов через спорные районы для наземных войск и более уязвимых транспортных средств», — говорится в публикации. Издание отмечает, что ни одна из машин «Вепрь» не была утеряна или повреждена за время использования на линии фронта, а уровень защиты экипажа, обеспечиваемый броней БМР-3МА, сопоставим с защитой танка Т-90. По мнению обозревателя, современные системы защиты и технологии разминирования машины позволяют российским войскам поддерживать высокий темп операций даже на участках с большой минной опасностью.

Дополнительно в материале The National Interest подчеркивается, что при разработке БМР-3МА особое внимание уделялось безопасности экипажа: конструкция машины предусматривает усиленную противоминную защиту и применение новейших технологических решений для минимизации рисков для военнослужащих. Эксперты отмечают, что успешное применение данной техники увеличивает мобильность подразделений и снижает потери среди личного состава при преодолении минных заграждений.

В прошлом году журналисты издания The National Interest выразили восхищение российским МиГ-31, назвав его «загадочным». По мнению авторов материала, данный истребитель по-прежнему остается предметом обсуждения и вызывает вопросы у специалистов западных государств. Причиной этому служит большое количество слухов и домыслов, связанных с его техническими возможностями. Отмечается, что самолет не только сохранил выдающиеся летные характеристики, но и получил увеличенную дальность полета, напоминает телеканал 360.

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Боевая машина разминирования БМР-3МА «Вепрь» продемонстрировала высокую эффективность и надежность в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает американское издание The National Interest, проанализировавшее работу российской техники в условиях боевых действий. «Она была разработана для одной цели: расчистки минных полей и создания безопасных проходов через спорные районы для наземных войск и более уязвимых транспортных средств», — говорится в публикации. Издание отмечает, что ни одна из машин «Вепрь» не была утеряна или повреждена за время использования на линии фронта, а уровень защиты экипажа, обеспечиваемый броней БМР-3МА, сопоставим с защитой танка Т-90. По мнению обозревателя, современные системы защиты и технологии разминирования машины позволяют российским войскам поддерживать высокий темп операций даже на участках с большой минной опасностью. Дополнительно в материале The National Interest подчеркивается, что при разработке БМР-3МА особое внимание уделялось безопасности экипажа: конструкция машины предусматривает усиленную противоминную защиту и применение новейших технологических решений для минимизации рисков для военнослужащих. Эксперты отмечают, что успешное применение данной техники увеличивает мобильность подразделений и снижает потери среди личного состава при преодолении минных заграждений. В прошлом году журналисты издания The National Interest выразили восхищение российским МиГ-31, назвав его «загадочным». По мнению авторов материала, данный истребитель по-прежнему остается предметом обсуждения и вызывает вопросы у специалистов западных государств. Причиной этому служит большое количество слухов и домыслов, связанных с его техническими возможностями. Отмечается, что самолет не только сохранил выдающиеся летные характеристики, но и получил увеличенную дальность полета, напоминает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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