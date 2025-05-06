06 мая 2025

Келлог: Киев готов к отводу войск на 15 километров

© Служба новостей «URA.RU»
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В Белом доме раскрыли условия Киева по перемирию
В Белом доме раскрыли условия Киева по перемирию Фото:

Украина готова к заключению договора о перемирии с Россией. Киев согласен отвести подразделения ВСУ на 15 километров от линии фронта. Об этом рассказал спецпосланник президента США Кит Келлог.

«Украинцы согласны на перемирие на суше, море и в воздухе — минимум на 30 дней с возможностью продления», — заявил Келлог в эфире телеканала Fox News. Он добавил, что Киев готов отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения.

По словам спецпосланника, Киев предложил создать 30-ти километровую буферную зону. То есть, по 15 километров с украинской стороны и столько же с российской, пояснил Келлог.

Представитель Трампа также подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на поддержку Вашингтона в переговорах с Москвой по данному вопросу. В качестве одного из вариантов рассматривается создание системы мониторинга новой демилитаризованной зоны с привлечением международных наблюдателей.

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Украина готова к заключению договора о перемирии с Россией. Киев согласен отвести подразделения ВСУ на 15 километров от линии фронта. Об этом рассказал спецпосланник президента США Кит Келлог. «Украинцы согласны на перемирие на суше, море и в воздухе — минимум на 30 дней с возможностью продления», — заявил Келлог в эфире телеканала Fox News. Он добавил, что Киев готов отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения. По словам спецпосланника, Киев предложил создать 30-ти километровую буферную зону. То есть, по 15 километров с украинской стороны и столько же с российской, пояснил Келлог. Представитель Трампа также подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на поддержку Вашингтона в переговорах с Москвой по данному вопросу. В качестве одного из вариантов рассматривается создание системы мониторинга новой демилитаризованной зоны с привлечением международных наблюдателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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